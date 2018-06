Después de la moción ha sido elegido presidente Pedro Sánchez, y nadie sabe lo que va a pasar en España. Pero atención a las jugadas, que eso puede llegar hasta el último rincón; o sea, a Cádiz. A partir de la toma de posesión del presidente y sus nuevos ministros cambiará la política municipal. Por ejemplo, no podrán decir que las playas no se arreglan por diferencias de criterios entre Costas y la Junta, ya que ambos organismos estarán gestionados por el PSOE. Y dándose la circunstancia de que el líder del PSOE gaditano, Fran González, es del mismo sector que el nuevo presidente del Gobierno. No es como los susanistas, sino uno de los fieles. Igual que Rafael y José María Román. ¿Les tocará algo en el reparto?

Resulta también que el principal sostén político de Pedro Sánchez será Pablo Iglesias, que ahora intenta sacar algunos cargos, tras tragarse los presupuestos de Rajoy, que eran malísimos para la provincia hace pocos días. Algo parecido sucede con los municipales de Cádiz, que apoyará Ciudadanos, por considerar que están controlados por el PSOE. ¿Y ese fervor repentino? ¿Vieron el debate Sánchez-Rivera? Juanma Pérez Dorao ha anunciado que los votará, incluso sin necesidad, porque sin los dos votos de Ciudadanos también se aprobaría.

Así las cosas, en Cádiz, no sabemos si habrá una alianza de los dos González. Empezaron José María y Francisco como enemigos irreconciliables, a pesar del regalo de la Alcaldía, pero los tiempos de la política definen inesperadas amistades. Por eso, le hicieron el presupuesto como un favor, y si le sacan las castañas del fuego, es posible que terminen abrazados. Ahora parece que el principal enemigo de Kichi es Pablo Iglesias, con Monedero y Echenique al quite, con esa fábrica de documentos raros.

La política del ventilador ha llegado para quedarse. En Cádiz, el PSOE se juega mucho en las próximas elecciones. Se juega, posiblemente, la última oportunidad para ser el referente de la izquierda gaditana. En esa lucha, Podemos y Unidos (que comparecerán juntos) son los rivales, por lo que parece difícil que los superen si se convierten en sus principales aliados. Es un caso difícil de gestionar.

La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa también repercutirá en Cádiz, y dependerá de cómo se manejen Fran y Kichi. También influyen las necesidades que tienen el PP y Ciudadanos para presentar nuevas alternativas en una ciudad resignada, que está perdiendo actividad económica y no tiene proyectos creíbles para el futuro.