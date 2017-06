Despatarre

Se ha formado gran revuelo porque al parecer los hombres nos sentamos en el metro con las piernas demasiado abiertas. En inglés es algo así como manspreading. Según dicen molesta a las vecinas de asiento y es un reflejo de conducta machista . No se contempla, por lo que se ve, que la mayoría de los hombres nos podamos sentar sin molestar o que haya mujeres expansivas que también ocupen más de lo que deberían. Me parece una incomodidad estar sentado al lado de algún expansivo, sea en el metro o en el avión. También me molesta una madre con su niño en las rodillas dando la brasa o los niños gritando sin que nadie les llame la atención, sea en el tren en el avión en el metro o en el autobús. No sé si esta conducta cabe calificarla de alguna forma para que podamos actuar o si es políticamente correcto ponerle nombre y hacer una campaña. Me molestan los niños dando gritos y correteando por las mesas en una restaurante mientras los padres están en otras cosas o la gente que habla muy alto sin importarle lo que puedan pensar quienes están cerca. Me molestan los perros que ladran sin que sus dueños les llamen la atención. Me molestan los vecinos que sacan el taladro los domingos a primera hora o el que hace obras fuera de horario. Me molesta el que saca la basura a deshora, me molestna los perros que hacen sus necesidades en la calle sin que los dueños las recojan. Me molesta la gente que evade impuestos, los jetas que quieren las cosas sin pagar por ellas, los políticos corruptos, los que quieren vivir de la política sin dar un palo al agua (sean de Lavapiés, de un pueblo de Sevilla, de Villaluenga, de Medina o de El Puerto). Me molestan las redes clientelares que forman los partidos para tener contenta a su clientela y afianzarse en el poder . Me molestan los padres que no se preocupan de la educación de sus hijos y les echan la culpa a los profesores porque no hacen lo que ellos mismos tendrían que hacer. Me molestan los caraduras, los que se van sin pagar, los malos profesionales, los que se escaquean, los egoístas, los maltratadotes, los que viven del cuento, los que actúan en función de sus propios intereses, los de "el que venga detrás que arree", los que no cuidan la naturaleza, los chivatos, los que estropean el patrimonio de Cádiz, los intransigentes, los que se creen en posesión de la verdad, los envidiosos, los vanidosos, los egoístas. En realidad me molesto hasta yo mismo. Eso sí, no me suelo despatarrar ni en el autobús ni en el metro ni en el tren ni en el avión.