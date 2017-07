El desfile de personalidades destacadas en diferentes ámbitos de la sociedad más distinguida de España está dejando al país al mismo tiempo desolado y extrañado, cuando no turulato. Lo último, la detención de Ángel María Villar, durante años el mandamás en el fútbol español. Prácticamente, el del balompié era el único gran sector no afectado a esos niveles por las investigaciones judiciales, si no contamos las cuitas personales de estrellas como Messi, Neymar y Cristiano. Pero a quién puede extrañar, no ya por los años en los que la figura de Villar ha sido puesta en cuestión por numerosas voces, sino sobre todo si tenemos en cuenta las cantidades multimillonarias que mueve por todo el mundo lo que antiguamente era sólo un deporte. Era difícil que con ese alucinante e incesante movimiento de capitales la ambición no metiera un gol al juego limpio. Y el partido no ha acabado