Qué desagradecidos somos los gaditanos…y gaditanas. Está el pobre Romaní quejándose con razón de que la gente lo está criticando diciendo que se ha gastado el dinero de Aguas de Cádiz en buenas cajas de gambas y en Camparí y tiene el hombre razón.

Después nos quejaremos de que en España no se potencia la investigación universitaria pero es que cuando una persona investiga lo criticamos. Yo no comprendo como la gente puede pensar que si Romaní compró dos cajas de gambas de buen tamaño para cocer eran para comérselas… ¿Pero cómo podemos ser tan básicos? Evidentemente la compra de las gambas, dos cajas además, por si se equivocaba en los cálculos, se debe a que el concejal gaditano estaba investigando el comportamiento del marisco cuando se sumerge en agua, un tema crucial para el desarrollo de su tesis doctoral sobre el líquido elemento.

Según me cuentan en unos apuntes que había tomado Romaní se hacían afirmaciones de gran interés científico: "Se observa que cuando la gamba se introduce en el agua, ambas cambian de color. El fenómeno se llama cambio gambático. Si se mete el deo en el agua este se quema… es lo que se llama joerse el deo".

En la misma línea se inscribe su interés por el güisqui. Hay un matiz que no se especifica en "los papeles de Ramoni" y es que los güisquis los pidió con hielo y la tesis a la que quería llegar el investigador acuoso gaditano es que el problema del calentamiento climático, en contra de lo que dicen los conservacionistas, no afecta a los hielos de los güisquises, tan sólo afecta al hielo del Antártico. "Ni siquiera el hecho de que la Coca Cola no esté fresquita acelera de forma significativa el deshielo de los cubitos", afirma el concejal en el folio 343 de su tesis en un apartado que titula: "Ponmelo con hielo y cortito de refresco".

En las facturas de los bares también se ve mucha presencia de lo que es el ibérico de bellota. Por lo visto otro de los temas que quería comprobar en sus investigaciones Romaní era si el jamón flota. "Sabemos que el jabón Flota, pero ¿y el jamón?" se pregunta en estos textos apócrifos descubiertos en una mesa de Aguas de Cádiz. Por lo visto el concejal ponía lonchas de jamón del bueno en una palangana llena de agua para ver el comportamiento de este en el agua: "De las pruebas realizadas sobre la sumergibilidad del jamón de pata negra se concluye que los taquitos se hunden antes que las lonchas. Hemos comprobado que cuanto más vetas de tocino tiene la loncha menos tiempo tarde en hundirse". El científico se permite incluso una pequeña broma y en una nota adjunta dice: "El jamón mojao sabe chungo".

Es desde luego un escándalo que haya políticos oportunistas pidiendo la dimisión del concejal del PP. A este hombre lo que hay que darle es un premio Nobel…con hielo evidentemente.