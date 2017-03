Defendamos a los asesores

Ahora que la prensa y la policía tienen acosado a François Fillon por haber colocado de asesora a su mujer creo llegado el momento de reivindicar la figura de los asesores, esos expertos sin los cuales la administración no podría funcionar. Sería menester crear un Sindicato de Asesores y un Colegio Profesional de Asistentes Técnicos de la Política para contribuir a dignificar su trabajo y a garantizar que las mejoras que han conseguido algunos se pudieran generalizar . Por ejemplo ¿por qué demonizar que se contrate a las novias como asesoras?¿Está mal visto porque son mujeres?¿si fueran los novios de una mujer con cargo público se formaría lo mismo? Lo digo por Albita o por Eva, injustamente tratadas por ser parejas del jefe del gabinete del alcalde o de un exconcejal. Es injusto. Hay que denunciar esas actitudes machistas. Al fin y al cabo esto no es Francia ,allí se puede empapelar a un político por contratar a su mujer pero esto es Cádiz y aquí hay que mamar. Por ejemplo: si el asesor sanluqueño de la Diputación tiene plaza reservada en el aparcamiento oficial ¿porqué no la pueden tener todos los asesores? Digo más: si un asesor andalucista en la Diputación tiene un coche oficial a su servicio ¿por qué no lo pueden tener todos los asesores?¿Qué mal hay en ello? Digo más, si un dirigente socialista coloca a su hijo de asesor todos los dirigentes podrán colocar también a los suyos. No veo el problema. Repito: esto no es Francia, no nos pongamos estupendos. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos así que no hay que escandalizarse por algo así. No hay que mesarse los cabellos porque se contrate a un imputado por enchufe como el tipo ese de Arcos que ha fichado el PP. Tampoco veo problema en la captación de asesores fuera de la ciudad . Podemos traerlos de Getafe, de Lavapiés, de Córdoba o de algún remoto pueblo de la provincia de Sevilla Tampoco hay que exagerar con que asistan cada día a su puesto de trabajo, que se puede asesorar desde cualquier lugar. Eso del presentismo es una antigüedad. Por último está el tema de la formación académica: se puede asesorar sin haber pasado por la universidad ni tener currículo. Un poner: uno es un cateto pelao de un pueblecito de Sevilla, nunca ha pisado la ciudad de Cádiz, le llaman de Podemos para asesorarles y no se puede negar, sobre todo porque no tiene otro curro aunque no queda otro remedio que decir que se sacrifica por la revolución proletaria, que está para poner fin a la deuda ilegítima, que se va a ir a Bruselas para que se entere Junker y todo lo demás. Qué sería de nosotros sin ellos.