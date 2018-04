He visto que un grupo de ciudadanos piden que Isidoro Cárdeno, uno de los socios del restaurante Cumbres Mayores de Cádiz, sea nombrado hijo adoptivo de la ciudad. No voy a entrar en los méritos de Isidoro Cárdeno desde el punto de vista ciudadano, porque hay muchas personas que lo harán con mucho más conocimiento de causa que yo pero si quiero elogiar su calidad empresarial con Cumbres Mayores, el bar que tiene en la calle Zorrilla, una de las calles gastronómicas de Cádiz.

Hay muy pocos establecimientos en la provincia que tengan la característica de estar "siempre empetaos", sea martes, sábados o domingos. Conozco muy pocos casos, quizás el único que se le parezca es la Venta Esteban en Jerez, otro sitio que está siempre lleno vayas cuando vayas.

La hostelería se caracteriza mucho por las modas. De pronto un establecimiento está hasta arriba y nadie sabe porqué un día alguien, en la barra, comenta que "…esto ya no sabe igual y a partir de entonces comienza la decadencia.

Sin embargo hay negocios que pasen los años que pasen siempre se mantienen llenos y mantienen una clientela muy fiel. Este es el caso de Cumbres Mayores un establecimiento que, además, mantiene una carta con pocos cambios y al que la gente va a comer sus "clásicos". Es de esos sitios donde siempre te pides lo mismo porque son como aquellos frigoríficos antiguos de "Fagor" que tenían garantía de que siempre van a estar buenos.

Reconozco que soy de esos. Siempre que voy allí me poco el bocadillito de jamón, pido sus croquetas gordas y termino con la carrillada, entre otras cosas porque me encantan las papas fritas que le ponen al lao. Es un sitio donde los camareros te atienden bien, sin aspavientos y donde además tienes la sensación de que pagas el precio justo. Los éxitos no son casualidad y sobre todo cuando se mantienen casi 20 años, ya que Cumbres Mayores abrió en 1999.

Admiro a empresarios como Isidoro Cárdeno, como a Manolo Pérez, el del Arteserrano, a Miquel Elorza, el de La Marea, a Pelayo el del Terraza o la familia Vélez, de El Balandro porque tienen un valor que muy pocas personas tienen y que es el "sentido común", ese sexto sentido de hacer siempre las cosas con una intuición que no se puede sustituir con ningún master…aunque este sea de verdad.

Por eso me parece muy buena idea la de conceder ese título a Isidoro Cárdeno sobre todo en una ciudad que no es muy generosa con sus pequeños empresarios que son los que generan más empleo, según dicen las estadísticas.