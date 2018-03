Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua, cucú paso un marinero, Cucú llevando romero.

Mi mamá me mimá más y más me mima todavía si me corta por la mitá un buen pan con manteca colorá.

El perro de Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez (que era de Podemos) se lo ha cortado.

Que le gusta mojar pan, en los huevos fritos a mi Iván.

Que llueva, que llueva, la vieja de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, ¡Que sí! ¡qué no! que caiga un chaparrón, con azúcar y turrón, que rompa los cristales de la estación.

Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas rubitas no pagan tasas, ni tampoco dinero.

La gallina Turuleta ha puesto un huevo… y lo sorprendente es que lo puso con papas.

Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche condensada, para toda la semana, tolón, tolón, tolón, tolón. Un cencerro le he comprado, y a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, Mata moscas con el rabo. Tolón, tolón Tolón, tolón.

Hola Don Pepito, Hola don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo paseé.

Qué le gusta a tu hermana un pirulí de La Habana.

Tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canesú. La saqué a paseo y se me constipó. La tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor que le dé jarabe con un tenedor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho dieciséis (más dos de comisión).

Mis pollitos dicen pios, porque son tan pijos que los huevos que ponen son de Swarovski.

Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado (marramiau, miau, miau). Ha recibido una carta por si quiere ser casado (en diferido) con una gatita blanca sobrina de un gato pardo, (marramiau, miau, miau, miau).

Me gusta echarle un poquito de avecrén a la masa de las croquetas para que me salgan bien y si las hago de chocos en su tinta, la tinta se la pongó de Parker.

Pase-misí, pase-misá, por la Puerta de Alcalá. Los de alante corren mucho, los de atrás se quedarán.

El cocherito, leré me dijo a noche, leré, que si quería, leré montar en coche, leré. Y yo le dije, leré con gran salero, leré, no quiero coche, leré que me mareo, leré.

Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos, detrás de la escoba y yo como pueda… ya te estoy dando coba.

Este el texto íntegro del trabajo fin de master de Cristina Cifuentes. La pobre mía no la ha querido hacer público porque le da corte, que es mú modesta la muchacha. Lo que desde luego no comprendo es como le han puesto solo un notable… porque yo lo veo casi de matrícula. Tan sólo le falta: Vamos a contar mentiras… tralará.