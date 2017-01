Copos de nieve y trumpetas

En serio, este payaso?" ha sido la reflexión colectiva que ha precedido los descalabros más ultrasónicos de la historia. Lleva a la risa congelada que Donald Trump esté demostrando ser un político rara avis, que cumple a rajatabla sus promesas: ya ha cerrado las páginas sobre el cambio climático, LGTB y el portal en español de la Casa Blanca. Desde luego que Trump refleja con saña muchos de los rasgos que detestamos: es simple hasta el narcisismo y parece orgulloso de su estupidez. Y lo que es peor, no escucha: alguien con ese pelo y esas corbatas, no escucha ni a su abuela (de su esposa, esa mujer trofeo de libro, ni hablamos). Vindica todo lo mezquino. Ante este apocalipsis en forma y fondo, reconforta ver la enorme marea de mujeres que salió a la calle a dejar claro que ese suicidio no es en su nombre. "Se acerca el invierno, sí -decía una de las pancartas-. Pero nosotras somos los copos de nieve".