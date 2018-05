Es uno de esos escritores que te dejan pasmada ante la artesanía. Boquiabierta. Casi enfadada: "¿Se podía escribir así y yo sin saberlo?". Hablando tiene un ritmo lento, con el que te saca del mundo y te lleva al suyo. Y le gustan cosas tan arcaicas como leer poemas en voz alta. Manolo Rivas es lo más parecido que tiene la literatura a un bardo. Sus palabras te hacen entrar en trance. Cuando terminé Periodismo (ya saben, en un tiempo fuera del tiempo), concluí que todo aquello plúmbeo, evidente y rancio que veía a mi alrededor lo mismo no era lo mío. Que me había metido en esto porque bueno, yo escribía fácil, pero ya me habían dicho en la carrera que ese era un error común y mortal. A punto estaba de asumir mi pifia cuando leí El periodismo es un cuento, donde se me decía que adelante. Que aquí estamos por los personajes y las historias, y que le den a las 5W. Gracias a él no es que esté en el oficio: gracias a él creo en lo que hago.