Debo a Luis Guimerans, gallego, recriado en Cádiz, la sugerencia del tema de este artículo. La colombofilia es el arte de criar y de entrenar palomas, capaces de volver a su palomar desde puntos distintos. Hoy es una curiosidad y una tradición que se ha convertido en deporte, pero en la antigüedad y hasta época bien reciente, fue una necesidad por falta de más seguras y rápidas comunicaciones. Tuvo su auge en la primera Guerra Mundial e impresiona conocer que algunas, bien entrenadas, llegaban a recorrer hasta 1.100 Km, viajando desde Barcelona al norte de Holanda A las palomas mensajeras se las llamaba antes "palomas viajeras" y el nombre es más exacto, porque no siempre en sus viajes aéreos portan mensajes.

En Cádiz siempre ha habido afición a las palomas, quizás porque nuestras azoteas permiten los palomares y se puede presenciar el inicio del vuelo. Guimerans me cuenta que cuando llegó a Cádiz se estaba creando un club llamado Gades, que se inauguró en 1972, con sede en el Barrio de la Viña, en la Plaza Pinto, esquina Pastora. En la guía de Rosetty de 1881, que editaba la Revista Médica, en los mismos talleres de Ceballos , en el que muchos años se imprimió este Diario , se relata que se había creado un club en nuestra ciudad de palomas viajeras y en su junta directiva figuran ilustres apellidos gaditanos como La Corte, Collet y García de Arboleya. Debió desaparecer, porque en la guía de Rosetty de 1896, de la que yo dispongo, por la generosidad de Federico Joly, no se menciona. Más modernamente otros gaditanos han compartido esta misma afición a las palomas; así el ganadero Joaquín Núñez del Cuvillo, que tenía el palomar en su casa de la c/ San Miguel y Lorenzo Lacave en la c/ Buenos Aires, entre otros.

En Cádiz, en mayo de 1882, se celebró un concurso de palomas que soltaban en Sevilla y debían de volar hasta Cádiz. Los 101 Km de distancia, que en línea recta separan ambas ciudades, la paloma ganadora lo recorrió en 1hra 22 mins y 40 ss, menos que lo que antes de la autopista y el puente, se tardaba en coche. Los 114 Kms. desde Cádiz a Ceuta, le costó mas de tres horas y media a la ganadora. Sin duda, habría levante.

Las palomas tienen muy buena imagen y les viene de representar al Espíritu Santo y también de ser el símbolo de la paz. Pero también tienen su leyenda negra, porque existen las llamadas palomas rateras, que se llevan a su palomar palomas que son de otro. Y es tal su abundancia en algunas ciudades y ensucian tanto, que se las considera las ratas con alas.