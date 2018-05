No se pueden ustedes imaginar lo que he aprendido esta semana. No sabía lo que era el Campari, me parecía una bebida viejuna , algo así como el Cinzano, el Martini o el Ricard, una imagen en tono sepia de los 50, pero por obra y gracia de Ramoní he investigado y ya sé de qué se trata. Tampoco sabía lo que eran los cigarritos aliñaos aunque he reflexionado y supongo que al tabaco le echan alguna gracia proveniente de Ketama o por ahí. Es lo malo que tiene ser abstemio y odiar el tabaco, que me pierdo cosas importantes . Dice Ramoní que a él no le gustan los cigarritos aliñaos . Ante una declaración tan solemne cabe pensar, senso contrario, que el portavoz del PP piensa que a alguien sí le gustan . No hace falta ser del CNI, la CIA o el MI5 para llegar a la conclusión de que el portavoz del PP piensa que le gustan al alcalde. Si así fuera tampoco es un delito ni un problema. En gran parte de los EEUU, en Uruguay y en Holanda es legal la venta mientras que en España lo es el consumo pero como nos deslicemos por ese camino terminaremos hablando de otras adiciones, incluso de la nieve en polvo así que mejor poner el pie en el freno. Ramoní ya ha dicho que a él no le gustan los gin tonics, el güisqui y el Campari, que él es de licor de hierbas. Cabe suponer que se refiere a las bebidas de después de comer, no se sabe si pagadas por Aguas de Cádiz o del bolsillo de cada quien. Dice que el güisqui le parece viejo, con lo que no estaría de acuerdo mi padre si tuviera ocasión de oír al antiguo teniente de alcalde y presidente de ACASA. Mientras tanto el asunto de los 42 mil eurazos que alegremente pagó Aguas de Cádiz sigue sin aclararse y encima resulta que el agua bajaba turbia por las tuberías gaditanas . Se tiraba el dinero público en gastos de representación, en informes que no aparecen y en jornadas sin utilidad, pagado por todos nosotros cuando nos duchábamos o poníamos la lavadora. Ahora será menester que Ramoní nos ilustre sobre a quién le gustaba el Campari , a quién las gambas blancas y a quién el palo cortado. Más que nada para saber dónde iba nuestro dinero y quién se pagaba esas francachelas . Ya se sabe que en Cádiz somos mucho del gañote vil, que decía Enrique Alcina. En vez de cursillos sobre cómo poner la lavadora el Equipo de Gobierno nos debería ilustrar sobre bebidas viejas y modernas, de la absenta al Licor 43 y otras bebidas espirituosas, signifique lo que signifique espirituoso, que diría Millás. Por supuesto sobre cómo aliñar un cigarrito al ritmo de Bolleré versión de Raimundo Amador.