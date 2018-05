Chungo de papeles

Hace 33 años publicó la revista Andana un reportaje sobre el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de famosas agrupaciones. La reacción fue la habitual: amenazas e insultos de algunos afectados, incluso en directo durante el programa que tenía Pepe Benítez en Radio Cádiz. Hace unos meses publiqué (perdón por citarme a mí mismo) que se había colado un inspector de trabajo en un festival de comparsas en el Momart lo que provocó que algunos componentes tuvieran que salir corriendo porque percibían algún tipo de prestación, no podían cobrar por actuar y tenían menos papeles que una liebre. La reacción fue la de siempre: amenazas con poner el asunto en manos de "nuestros abogados"(¿por qué los tontos suelen tener varios abogados en lugar de uno solo?). Ahora hemos sabido que la Inspección de Trabajo ha enviado cartas a unas cuantas agrupaciones de Carnaval donde les reclama dinero y les solicita regularizar la relación laboral con quienes cantan en las actuaciones remuneradas. Lo primero que me llama la atención es el incumplimiento de la máxima "para tener la boca grande hay que tener el culo limpio". Leo a algunos directores de agrupaciones cañeras ('Los equilibristas', por ejemplo) que se sorprenden porque les piden que cumplan con la ley, lo que no les impide cantar un repertorio muy radical contra el sistema, contra el liberalismo, contra la casta, contra el Ibex ,contra el PSOE, contra el PP y contra quien sea menester. Eso sí, de cumplir las leyes hablamos otro día, que eso es cosa de pringaos. Aquí a hacer caja. El equipo de gobierno se ofrece a asesorar a las agrupaciones, no se sabe si para que cumplan o para que no cumplan con las leyes. El colmo de los colmos es el del Comandante de los Autores que reclama un trato de favor para los grupos afectados. Es decir, todos los españoles tenemos que cumplir la ley menos los españoles que cantan en el Carnaval porque es algo distinto, especial, con mucho arte y lo hacen por Cádiz y su Carnaval. El Comandante de los Autores, que fue comunista y ahora es liberal-conservador, defiende a los suyos con razón o sin ella. Al final todo tiene que ver con que lo que era una afición se ha convertido en una profesión para algunos y para otros en un complemento a su salario, pero se requiere todo en negro. A Hacienda que paguen los pringaos y los papeles que los hagan los tontos. Nada impedirá que el año que viene vuelvan a dar lecciones de ética, de democracia y hagan otros repertorios radicales. Como dijo Salvi Domínguez, "vengo chungo de papeles".