Carta a fomento

Queridísimo ministro... Así podría empezar la carta que le ha remitido nuestro alcalde de Cádiz, José María González, al nuevo responsable de la cartera de Fomento. Pido tener acceso a esa carta, ¿por qué no, si seguimos al pie de la letra la transparencia por todos defendida? Quiero pensar que la reivindicación de un Museo del Carnaval para Cádiz será una de las 50 peticiones que le hace nuestro alcalde a ese hombre de Sánchez, en cuya agenda se encuentra la construcción de carreteras, puentes, muelles, etcétera, etcétera. González le insiste al ministro con que los vecinos y vecinas de Cádiz y el propio Carnaval necesitan ese museo, cosa que no niego, ni soy quién para hacerlo, pero supongo que de cara a crear empleo no es ni será una de las infraestructuras con las que Cádiz pudiera elevar un peldaño de cara a la salvación. Cádiz necesita ese museo, entre otras cosas, y sé que la carta lo dirá bien claro, ¿o no?