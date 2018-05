Carta a Pablo Iglesias

Querido Pablo: Como ahora a todo el mundo le ha dado por escribir cartas, yo también. Y si la publico en el Diario me ahorro el sello, no es como los anónimos que me envían de vez en cuando. A mí me parece muy bien que estés indignado, por el chalé, por los presupuestos, por las cuentas de Zaplana, por las cartas sobre la mesa de Kichi, o por lo que sea. Pero no te metas con nuestra Madre, que es la Virgen del Rosario, Patrona de Cádiz, y no tiene nada que ver en este asunto, ni se le ha aparecido al alcalde como si fuera uno de los niños de Fátima, que es como lo estás pintando. Y en este día de María Auxiliadora (que también está coronada canónicamente, como la Patrona) te recuerdo que es una "virgen de madera", como tú dices, pero es madera tallada y policromada, y está bendecida, y le han rezado varias generaciones, miles de gaditanos y gaditanas, después de que la quemaran dos veces en los años inolvidables: 1931 y 1936. ¿Para eso no tenéis memoria histórica?

Si lo respetas, que se note. Te recuerdo que Kichi se negó a hacer el voto de la Ciudad a la Patrona. El primer año mandó a Adrián Martínez de Pinillos, que lo lidió como pudo, y apareció muy bien trajeado, con un aspecto que nos recordaba a Fermín Salvochea, el que quiso vender la Custodia de la Catedral, aunque no era suya; es la que va a salir dentro de poco en el Corpus.

Así que no toques a la Patrona, que Pascual Saturio es de la Orden de Predicadores y te va a poner de vuelta y media, y te vas a enterar de lo que vale un peine para la coleta. Por lo demás, ¿qué tiene que ver la Patrona con el chalé? Si te has convertido, te podríamos enviar un azulejo por suscripción popular de los gaditanos, y así lo colocas junto a la puerta del chalé, y hasta lo podrías rotular: Virgen del Rosario.

A la Virgen le pedimos que te ilumine, porque últimamente estás oscurecido. Tengamos en cuenta que tu apellido es Iglesias, no es Mezquitas de Irán, y no has topado con la Iglesia, sino con el chalé, que no le ha gustado a los anticapitalistas. Allá ellos. Yo ya dije que es una compra estupenda, y que hay que felicitarte, pues algunos inmobiliarios opinan que cuesta mucho más, y que una hipoteca como la tuya no se la dan a cualquiera, sino que hace falta un buen enchufe o tener bastante dinerito ahorrado.

Tú y tu Monedero seguid haciéndole la campaña a Kichi, que a este paso (de horquilla), si le vienen mal dadas en el Ayuntamiento, se podrá presentar a presidente del Consejo de Cofradías. A ver si cambia la carrera oficial, o se equivoca de bando.