Es muy serio, pero han convertido la independencia de Cataluña en un motivo de cachondeo. Hoy se cumplen siete días. El viernes pasado, cuando escuchaba en la radio las retransmisiones desde el Senado y el Parlament de Cataluña, pensé que nuestro paisano Antonio Hernández-Rodicio, director de la cadena SER, podría haber organizado un Carrusel Político y encomendarle la retransmisión a nuestro paisano El Yuyu, con sus personajes. Hubieran triunfado. Esta parodia de Cataluña es de risa y ya hay que colocarla directamente entre los temas carnavalescos. La retransmisión de aquel histórico e histérico viernes negro pudo ser tal que así:

"Gol en Madrid. Quique Lafuente, ¿quién ha marcado?". "Pues, efectivamente, compañeros, ¡gooool en Madrid!, gol de Mariano Rajoy, que ha marcado el 155, y ya lleva uno más que Cristiano Ronaldo antes de ganar The Best. Mariano ha dicho que estas cosas tienen consecuencias, y se ha quitado hasta la camisa, pero no tenía los abdominales como Cristiano, ni como Aznar. Pío García Escudero le dijo que le iba a enseñar la tarjeta roja del PSOE, pero se le olvidó".

"Gol en Barcelona. Hay gol en el Parlament. Nos informa Paco el Becario". "Sí, compañeros, hay gol en el Parlament, han presentado una declaración de independencia, pero ahora se ha formado una tángana, parece que un letrado ha levantado el banderín, que era rojo y gualda, y lo ha anulado. Se están dando empujones y guantás. Se ha ido el otro equipo. Pero a mí me da lo mismo. Esta mañana me ha dicho Oriol que con la independencia me va a dar un trabajito fijo en TV3, y además un Seat León, si es que no se llevan la fábrica a León o a Ibiza".

"Compañeros, desde Madrid, soy Quique Lafuente, tengo a Pablo Iglesias, que quiere hacer unas declaraciones". "Pues sí, para decir que esto lo arreglaría yo. Porque estoy en contra del artículo 155 y en contra de la independencia, pero me da igual, porque este es un estado plurinacional, y esto se arreglaría con la varita mágica de Ada, y echando a Rajoy. ¿Puedo saludar a Kichi?".

"Compañeros, desde Barcelona, otra vez Paco el Becario. Me han contado lo que pasó con Puigdemont. Por la mañana iba a convocar elecciones, y por la tarde la independencia. ¿Saben qué pasó? Se fue a almorzar con el comandante Lara, y se bebió media cosecha de cava y otra media de tinto del Penedés. Y, cuando no se tenían en pie, brindaron con el brandy Independencia".

Una semana después, El Yuyu podría decir: "Puigdemón, ca….rbooón". Y mandarlo a la Venta del Nabo, junto a los Jordis y Cía.