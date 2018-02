Hoy es sábado de Carnaval y toca escribir de los coros, comparsas, chirigotas y cuartetos que es la particularidad del carnaval gaditano, muy distinto al que se celebra en otros lugares. La fiesta del Carnaval no solo es muy antigua, sino también muy extendida en los países cristianos. De su antigüedad es una buena prueba el Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita, escrito, en 1330 y en el que se relata en combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma y que se uso por agudos periodistas de este Diario de Cádiz para un contrapunto crítico de nuestro carnaval y que hoy, después de muchos años, un colectivo de aquellos siguen escribiendo.

Si como he escrito en otras ocasiones, no soy un aficionado al carnaval, por culpa de no haberlo vivido en la edad en que se crean las aficiones y tampoco, más tarde, me he aficionado, usted dirá que por qué y para qué, le dedico mi colaboración de hoy. Sencillamente porque sería una falta de respeto a los lectores no hacerme eco de la celebración. La principal virtud del Carnaval es el ejercicio de la crítica tan difícil de realizar con razón y medida, pero tan sana y eficaz, para conseguir la corrección de las costumbres. El balance de los carnavales gaditanos es positivo, aunque en esos muchos años desde que se volvieron a autorizar, ha habido actuaciones que exceden del derecho a la libertad de opinión, aunque el balance es más que positivo.

Una de las cosas que serían mejorables y que demandan, incluso expertos del Carnaval, como Fali Pastrana es la dicción de los carnavaleros (Les pide "chillar más bajito") que hace que el público no llegue a comprender parte de sus parlamentos. Creo que entiendo perfectamente nuestra habla: la gaditana y sin tener merma en la audición, cuando alguien me pide que le traduzca alguna copla, me confieso incapaz. Nuestro alcalde Kichi, ha llegado a decir que nuestras agrupaciones hablan el "idioma de Andalucía", pero si este no se entiende en Cádiz, difícil es que se entienda en otro lugar de Andalucía. Por cierto que mucho subrayan que, probablemente por ser del oficio a Kichi González, ninguna agrupación le dedica la más leve crítica en su gestión como alcalde. Dicen que Teo, anterior alcaldesa a la que todos criticaban con saña y denuedo (lo menos que se decía era "Teo, Teo, hasta el nombre tienes feo") ha recuperado su lágrima fácil, ante lo que considera una evidente injusticia. Leo que Cádiz está en la lista de los mejores destinos emergentes a nivel europeo, siendo la octava ciudad mejor valorada de Europa, según el portal Trip Advisor. ¿Los turistas vinieron en Carnaval?