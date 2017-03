Hace casi 25 años este periodista que les escribe, que entonces se preparaba para ello en Sevilla, acudió acompañado de otro gaditano para ver las agrupaciones que habían ganado en el Carnaval de Cádiz, 'Los miserables' entre ellos, que actuaban en una sala de la Caja San Fernando en la plaza de la Constitución. Éramos tan inocentes que pensábamos que pese a no tener invitación, íbamos a entrar sin problemas porque allí la gente pasaba del Carnaval. Qué equivocados estábamos. La cola era tan larga como para comprar las entradas para el Falla y, por supuesto, no pudimos entrar. Aquel día sirvió para abrirme los ojos y darme cuenta de lo que se estaba cocinando, una fiesta que atraviesa fronteras y que hoy es imparable. Cada año llegan miles de personas que no vienen a ver qué pasa sino a buscar lo que quiere y es que tenemos un diamante que hay que saber cuidar y explotar.