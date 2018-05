Candidato Fran González

Lo primero, felicitarte Fran González. Has sido el primero en dar el paso al frente. En asumir el compromiso de ser alcalde de Cádiz. Si pasas todos los controles, claro. En tu partido, en Cádiz. Y, finalmente, entre los electos, si no logras la mayoría necesaria para hacer un gobierno monocolor. Parece la escalera de caracol de las dificultades pero ahí está el tío, como se dice en las peñas gaditanas. Tres controles son una carrera de obstáculos. Y digo yo que el primero de todos va a ser el más complicado. Melchor Mateo nos ha informado sobre muchos pormenores. Uno de ellos que 440 militantes tienen la primera palabra, ¿definitiva? Ahí está el lío. Porque 440 militantes se han auto agrupado en familias, corrientes, intereses y otras. De cualquier modo, ya has ganado una vez. Cuando parecía imposible, digo bien, me parecía. Desde fuera. ¿Ahora será lo mismo? Digo ganar para dar el salto al gobierno gaditano. Y, de nuevo, el refugio seguro de la Diputación Provincial…

Objetivamente, la lucha por el poder en la capital de la provincia tiene que ser muy reñida. Porque Teófila Martínez ha dado un paso al lado y Antonio Sanz ha elegido a Juancho Ortiz, que no es Teófila Martínez, obviamente. Y se lo va a tener que ganar. ¿La ventaja para José María González, el actual alcalde? Teóricamente. A Fran González se lo debe todo, digo la proyección, la alcaldía, el impulso inicial. Completa el cuadro el mundo naranja gaditano, a ver si es verdad que cuando todo sube, etc. O sea, habrá más "política", que gusta de decir a algunos políticos para explicar a todo el mundo de los pactos a puerta cerrada, con las cartas marcadas y las condiciones no negociables que luego se negocian sin problemas.

Fran González sabe que lo que tímidamente acaba de decir Rajoy del candidato de la lista más votada es un brindis al sol pero somos muchos los que quisiéramos que ese cambio de la Ley electoral se haga cuanto antes. O la segunda vuelta. No lo verán nuestros ojos, me temo. Como tantas cosas del melón que no se atreven a abrir porque no tienen controlada la voladura. Por eso lo de Fran González, ahora ya, tiene su mérito, que se lo doy. Empieza con tiempo la batalla. En el campo de entrenamiento de marines que es la asamblea de su partido en Cádiz, y luego en los nuevos escenarios para un desembarco exitoso. ¿Da más fuerte el que da primero? Pues ya lo tienen, el político reservado y astuto ya está postulado. Empieza el año que viene. La batalla.