Si usted se da un paseo en torno al Casco Antiguo desde la Alameda a la Casa de Iberoamérica sacará dos conclusiones: la ciudad está sucia y ya nadie pesca con caña del país. No vayamos a echarle la culpa a nuestros gobernantes: la ciudad está sucia porque somos unos guarros. Es cierto que se podría limpiar más y mejor pero quienes la ensuciamos somos nosotros. Luego está el muy lamentable asunto del abandono de la caña del país, que se está perdiendo y es una pena. Ya no hay balcones en La Viña con su bombona de butano y su caña del país. Cádiz ya no es lo que era. Será cosa mía pero creo que hasta hay menos mojarritas. Igual es que desde el Santo Advenimiento de Ángel León ahora a todo el mundo le ha dado por las lisas, pescado que antes en Cádiz se devolvía al mar hasta el punto de que la lisa tenía en la ciudad como apellido mojonera, porque siempre andaba entre la suciedad. O quizás porque durante años en el Campo del Sur se vertía la basura producida por los gaditanos . El caso es que fue Ángel León quien puso de moda este pescado que hasta el momento era descartado.

Ahora todo son cañas de las que antes se llamaban americanas o de carrete, frente a la del país , tan larga y esbelta. Igual nadie le desea ya buena mano al pescador cuando sale de casa, que tampoco lleva su cesta de mimbre con la carná, la plomá, la viyuela y algo para comer.¡ Con la de hambre que quitó en Cádiz la caña del país en la época negra de la posguerra!. Pero es el signo de los tiempos. Ahora todo es más moderno, más rápido, mas higiénico. Supongo que se seguirán usando las gusanas o los muergos que antes de que se pusiera de moda se vendían en la calle Plocia. En realidad nunca me gustó la pesca. Nunca le cogí el punto a estar horas mirando una caña por si se movía para poder sacar del agua al pescado. Pero tiene que habé gente pa tó, como dijo el torero. A mí me aburre y para otros no hay mayor placer que estar con su caña en la orilla del mar. La Divina Providencia no me ha dotado de la cualidad de la paciencia ( en realidad de ninguna cualidad conocida ) por lo que no estoy dotado para esta actividad tan gaditana. Ya cantaba Ricardo Villa lo de "hoy no hay viento de levante, ya salen las barquillitas, velas desplegadas al viento, rumbo a barlovento, van por caballitas" , actividad que no ha decaído, quizás gracias a los turistas. Pero en cambio se perdió la caña del país para siempre sin que nadie le haya dedicado ni un pasodoble . Ya La Viña no tiene quien le cante. ¿Qué cantan los poetas viñeros de ahora?