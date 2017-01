Cambios en el paisaje

Es muy curiosa la polémica que se ha montado en Cádiz a cuenta del nuevo hotel de Renfe. Ya se ha organizado una mesa redonda en la Asociación de Vecinos Casco Antiguo, donde todos los que intervinieron se mostraron en contra del nuevo hotel. Conozco a los que participaron y son personas cargadas de buenas intenciones. Pero me parece que el más sensato fue concejal de Urbanismo, Martín Vila, que no se pronunció porque todavía no conoce el proyecto. De ahí que le pareciera prudente esperar a que lo presenten. Si es que lo presentan, esto lo añado yo.

Los demás que participaron en el debate tampoco conocen el proyecto. Ni usted, ni yo, ni nadie. Lo único que se sabe (mediante una nota de prensa de Adif) es que el edificio tendrá siete plantas sobre la estación, de las que cinco serán hoteleras, con 180 habitaciones. En Cádiz (que no es como Hong Kong, ni como Manhattan, ni como la City de Londres) esto se considera alto. Aunque no sé si será más alto que el edificio de El Fénix, que también se ve desde el mar.

Así pues, todo se basa en una suposición. Esa preocupación por el patrimonio gaditano la comparto. Pero creo que la arquitectura hay que valorarla según como sea, no según la imaginamos. Hay que ver si es buena, o si es mala; si es una maravilla, o si es un mamarracho. Sin embargo, es preocupante que algunos se opongan solamente porque cambiaría el paisaje. Todo lo que se construye cambia el paisaje, para bien o para mal, ¿verdad, señores arquitectos?

El castillo de San Sebastián y el castillo de Santa Catalina cambiaron el paisaje visto desde el mar. La Catedral cambió el paisaje. La Cárcel Real cambió el paisaje. El Pirulí de la Telefónica cambió el paisaje. Los dos puentes cambiaron el paisaje. La barriada de la Paz cambió el paisaje. Bahía Blanca en las alturas cambió el paisaje. La nueva estación cambió el paisaje. La Aduana (sí, la Aduana) cambió el paisaje. Los edificios que sustituyeron a los chalés en el Paseo Marítimo (donde sólo quedan dos) cambiaron el paisaje. Hacer dos agujeros a la Puerta de Tierra para el transporte cambió el paisaje.

Si vemos los hoteles desde el mar, resulta que en el Hotel Atlántico han cambiado el paisaje tres veces y en el Hotel Playa dos. También se cambió con Isecotel y el Meliá Caleta. ¿Y el que querían construir en Puerto América, y el del Campo de las Balas? Pues estaban previstos, como el de Renfe, que se incluyó en un plan tras el soterramiento.

Cádiz está muy cambiado desde el tiempo de los fenicios. Y eso no significa que me guste el hotel, porque no lo he visto.