Camareros de Cadi Cadi

Lo que fueron las oficinas de Anglada se van a convertir en apartamentos turísiticos, lo mismo que la Casa de la Higuera y tantos otros edificios. Eric y Vittore abrirán pronto La Casa del Cónsul en la plaza de España justo al lado de otro hotel reciente en la Casa de las Cuatro Torres. En cambio parece que hay un maleficio sobre el proyecto de Hotusa para la Casa del Almirante y se ha paralizado el de la casa palacio de Benito Cuesta en la esquina de Tinte y Sagasta. Pepe Blanco nos anuncia un hotel en Puerto América que el gran gestor Rafael Barra no le consintió a Teófila Martínez durante casi 20 años, cómo lo echamos de menos. Se supone que en algún momento se terminarán los trámites para Tiempo Libre aunque en manos de la Junta nunca se sabe por lo que ahora se le ha ocurrido "a título personal" a Juan Luis Belizón que la antigua Escuela de Náutica podía ser un hotel si se descataloga el edificio, se cambia el PGOU y se ejecuta la demolición (es decir, unos 20 años según el ritmo de la Junta en Cádiz). De los proyectos de Telefónica para la calle Ancha y el Pirulí nunca más se supo, igual que para el hotel sobre la estación que se adjudicó Barceló. Ni que decir tiene que algún día habrá hotel en el Estadio aunque no se sabe si será en este siglo o el que viene, si se venderá por ocho millones de euros o por ocho mil, si estará de alcalde José María González, Juan José Ortiz o alguno de sus nietos. Somos de natural crédulo, nos tragamos todos los rollos que nos largan como si se hubieran ejecutado ayer. Un alud de anuncios : hospitales, ciudades de la justicia, albergues, aerogeneradores, empleos en la Zona Franca, presupuestos participativos, auditorías ciudadanas, bonos eléctricos y toda esa pléyade de protocolos que firma el Ayuntamiento con la Junta, con la UCA o con quien sea menester. Un mundo paralelo según nos tomemos la pastilla azul o la pastilla roja, según se ponga la chaquetilla el alcalde, Antonio Sanz, Chiqui Jiménez Barrios, Pepe Blanco, Eduardo González Mazo o cualquier otro, que aquí no importa mucho quien venga a contarnos una milonga. Nos creemos cualquier cosa como si fuera una verdad revelada, es tanta la necesidad que tiene esta ciudad que no importa si nuestro destino es ser camareros o ser octavillitas, si actuar en un cuarteto o ser punta jurado en una comparsa. La ciudad se llena de guiris mientras los Pakitos de turno salen por cualquier de los dos puentes "si yo fuera el alcalde de Cádiz, ese alcalde que Cádiz no tiene" , monserga bienvenidista.