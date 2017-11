Calle huevo duro

Cádiz está viviendo cambios estratégicos en las últimas semanas… se vé que vamos por buen camino. Hace unos días se cambiaba la carrera oficial de la Semana Santa y ahora se quieren cambiar los nombres de algunas calles. Estamos igual que en 1980 cuando el coro "Los Pequeños Cantores del Viena" se cachondeaba en un tango de otra operación "cambio de placas" que se iba a hacer en la ciudad.

No cabe duda de que el concejal Martín Vila ha acertado en el momento de plantear el debate porque estamos en fecha de hacer pasodobles y no veas las letras de "echarse palante" que se podrán hacer con la idea de cambiar de nombre al estadio. No sé si Martín Vila cae en las consecuencias que tendrá este cambio y es tener que "adulterar" la letra de una de las coplas más bonitas de la historia de la canción en lengua hispana, el himno del Trofeo Carranza, una copla que aún no se comprende como no ha representado a España en Eurovisión ningún año.

No quiero quedarme fuera de este debate tan importante para el futuro de la ciudad. Llevo semanas pensando en que la humanidad ha sido injusta con el huevo duro. Cuantas hambres ha quitado, cuantos emgollipamientos ha provocado. Recuerdo que en las excursiones del colegio me lo ponían ya pelado y yo después de haberme subido el Pinsapar me comía aquello y lo único que quería luego era que nos llevaran al pantano de Los Hurones para bebérmelo entero y echar "pabajo" el huevo.

Por eso hoy quiero proponer al concejal Martín Vila que a una calle de la ciudad se la rotule como calle del huevo duro. La cosa tendría sus ventajas. Seguro que en su biografía no se encontraría nada que hiciera que hubiera que quitarle porque pecó en algún momento de su vida. (No sé conoce a ningún huevo duro que haya sido alcalde, ni concejal).

Ahora, una cosa, habría que investigar también la vida de Pomponio Mela. A ver si se encuentra algo y se le puede quitar el nombre a esta calle del Pópulo. Además, si no se encuentra ningún lunar en su vida (haber sido romano del Ecce Homo, haber participado en el golpe de Estado contra Escipión el Africano o haber escrito en latín el himno del Trofeo Carranza) se le podría retirar la placa simplemente, por tener el nombre "mú feo". No tengo preferencias sobre donde debe estar la calle del huevo duro. Lo suyo es que haya una fuente, por si te engollipas simplemente al pronunciar el nombre. Un detalle si que habría que tener, el nombre, en vez de escribirlo con tinta que se rotule con mayonesa…Ybarra Olé, Olé, evidentemente.