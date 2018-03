Calle de Teresa Rodríguez

Según hemos leído en el Diario, la Comisión de Nomenclátor del Ayuntamiento de Cádiz ha decidido dedicarle una calle a Teresa Rodríguez. Si bien, para evitar confusiones no deseadas, y para que no haya dudas raras, se denominará Matrona Teresa Rodríguez. Así nadie podrá suponer que el alcalde le ha regalado una calle a su pareja. Por el contrario, se ha atendido una petición del Colegio de Enfermería para dedicar una calle a la matrona del mismo nombre. En justa correspondencia, la calle que le concederán a Micaela de Castro se denominará Cigarrera Micaela de Castro. Ya no quedan cigarreras en activo, y así se destacará la ocupación de esa señora republicana y represaliada.

A partir de las calles dedicadas a la Matrona Teresa Rodríguez y la Cigarrera Micaela de Castro es posible que todas luzcan el cargo del distinguido o la distinguida. Así se la podrían aprobar al Imaginero Miguel Láinez, aunque parece ser que descuadraría el callejero desde la perspectiva de género. Ahora hay muchos más hombres que mujeres, y eso lo tienen en cuenta.

Para contribuir a la causa, planteo algunas sugerencias. Por ejemplo, le podrían dedicar una calle a Mercedes Formica, esa señora a la que el Ayuntamiento de Madrid, donde gobierna Manuela Carmena, le inauguró una calle, que por cierto ya tenía en Málaga. Mientras que aquí la concejala Ana Camelo, en un ataque de feminismo agudo, consintió que el busto existente en la plaza del Palillero fuera debidamente protegido y escondido en el interior del Centro de la Mujer. Se ha explicado que Mercedes Formica, nacida en Cádiz, fue una pionera en la defensa de los derechos de la mujer, y una feminista en los años de la posguerra (cuando más falta hacía). Pero le ha ocurrido como a José María Pemán, que no le perdonan sus años de falangista.

Y ya que me refiero a escritores, también se le podría dedicar una calle a Pilar Paz Pasamar, que la tiene en Jerez de la Frontera, donde nació, pero no en Cádiz, donde vive y ha residido durante la mayor parte de su fructífera vida. Es la mejor poeta o poetisa gaditana del último medio siglo.

Otra posibilidad del callejero femenino sería que rotulen una avenida como Alcaldesa Teófila Martínez (y de paso que le mejoren la calle a Carlos Díaz, que la actual es chunga). En Sevilla han dedicado calles a los alcaldes de la democracia. Ahora piden una glorieta para Sánchez Monteseirín. Pero en Cádiz supongo que están esperando a que Teófila diga que no se presenta. Y si se presenta, que tenga paciencia.