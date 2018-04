Cádiz, de dos en dos

Como el anuncio de los Donuts: de dos en dos. En esta ciudad se duplican muchas cosas (y muchos esfuerzos). Como los espacios de arte contemporáneo. Uno, el ECCO, entre el Parque y la Alameda, y otro futuro en lo que fue el Instituto Rosario. Si no llenamos uno, el otro tampoco. Una competición en la parte baja de la tabla. Así estamos. Como hay todavía dos asociaciones de autores de Carnaval (más las de las cuatro modalidades que también reúnen a los autores), como en su día hubo dos federaciones vecinales o como existe más de una asociación de comerciantes. Y otros casos que por falta de espacio no podemos añadir. Y al final, mucho trilili y poco trololo. Dios me libre de criticar la creación de un espacio cultural, pero... ¿es el nuevo centro anunciado por Diputación una prioridad para Cádiz? Ellos sabrán, pero la casa, mientras, está sin barrer.