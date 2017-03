Tomo prestado, con su permiso, el título de la revista que edita Carlos Medina, ya que con el pasodoble de Manolo Santander, constituyen el grito de ánimo y el himno oficioso del Cádiz C.F. Porque me propongo dedicar esta Calle Ancha al equipo que lleva el nombre de nuestra ciudad, a riesgo de que algunos piensen que soy oportunista, porque solo me acuerdo de él cuando, como ahora, le van las cosas bien.

Mi afición por lo que llaman deporte rey es, en la actualidad, más bien moderada, no porque no haya jugado ni asistido desde niño a partidos de fútbol, sino porque creo, que con los años se ofrecen otras opciones deportivas. De niño asistí a muchos partidos en el campo de Mirandilla, nombre que recibió por su vinculación con las Escuelas Cristianas de la Salle, e incluso los colores del Cádiz C.F., amarillo y azul son los colores lasalianos. Cuando Julián Arana fue presidente del club (1946 a 1950), mi padre entró en la directiva y no faltábamos casi ningún domingo, porque estando en 3ª división podíamos asistir tanto a los partidos de casa, como a los de fuera. En el Bar Liba se citaba con Alvaro Aramburu y con Fernando Yraola, para ir al futbol. En aquellos tiempos, con pocos automóviles, se iba al futbol en tranvía y se volvía andando. De entonces recuerdo a Camilo Liz, Iván, Manolo Bueno, etc. y vi a Paquirri meter algún gol de cabeza, ayudado con el puño. Luego en los años 80, estando el Cádiz en 1ª división, un grupo de amigos que veníamos de El Puerto de Santa María, almorzábamos en casa del Gitano Rubio y con tan buen precedente, veíamos ganar al Cádiz sucesivamente contra la Real Sociedad, Barcelona y Real Madrid. En la última ocasión coincidimos con Manolo Irigoyen, a la sazón presidente y cuando se lo comentamos, se ofreció a pagar los almuerzos sucesivos siempre que el Cádiz ganara.

Después de unos inicios difíciles, este año en su regreso a la 2ª división es un serio aspirante al ascenso y esto sin duda mejorará el ánimo de los gaditanos porque aunque siga habiendo problemas, sin alguna ilusión no se puede vivir.

De las tres "C" que constituyen la ilusión permanente de los gaditanos, el Cádiz C.F. va muy bien; los carnavales, mejor, porque su actuación en el Liceo de Barcelona les ha consagrado en un templo de la música y el canto ¡Qué pena que la "C" de las cofradías esté oscurecida por los problemas de la salida del Perdón! ¡Ojalá que todos nos olvidemos del reloj y que la cofradía decida salir a la calle para que las tres "C" de Cádiz, brillen por igual!