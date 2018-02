Los gobernantes gaditanos de los distintos colores y administraciones tuvieron el jueves pasado una nueva oportunidad de congraciarse con los que llevamos años escuchando historias sobre el mito de Las Aletas. Se reunieron y convocaron a la prensa para anunciar que todo estaba listo, que lo primero era enterrar el espíritu de Las Aletas y, lo siguiente, abrir un plazo, un nuevo plazo, el enésimo plazo, para ver qué se hace en ese suelo baldío de la provincia. Siguen vendiendo humo, tanto desde la Junta como desde el Gobierno central, y realmente saben que allí sólo hay terreno y que, según ellos, hay decenas de empresas que llevan decenas de años guardando decenas de millones para invertir en Cádiz, pero que no lo harán hasta que Las Aletas vean la luz. Otra vez la cagaron y anunciaron una gran pensada para la que Cádiz no tiene tiempo. La provincia está cansada y los gaditanos necesitan hechos, no gestos. Allá ellos.