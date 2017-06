Como eslogan publicitario, S.M. el Rey Felipe VI le ha dado a Cádiz el mejor que pudiéramos haber soñado los gaditanos: Cádiz es de primera. Así terminó su discurso en la celebración del 150 aniversario de este "Diario de Cádiz". Y tengo para mí que no lo dijo para consolar a los aficionados al fútbol, porque el equipo que lleva el nombre de la ciudad, no hubiese logrado esta temporada el ascenso a primera. Porque esto sería empequeñecer a la ciudad, dándole un rango que su equipo de futbol no tiene, aunque lo haya tenido. Creo que lo dijo porque estaba admirado que un periódico lleve 150 años en manos de la misma familia, a pesar de los vaivenes de los grupos empresariales, originados por crisis económicas y por avances tecnológicos y que pese a todo siga respondiendo a los mismos principios, que dejo escritos su fundador. También creo que lo dijo porque en una mañana especialmente calurosa del mes de junio, cerca de 700 personas se reunieran en un almuerzo, al que invitaba el Grupo Joly, convenientemente trajeados y encorbatados (con alguna notoria excepción) que ocupaban con orden y concierto, los lugares que previamente le habían asignado. Tuvo que admirarse que allí estaban todos y todas, los trabajadores de la empresa, actuales y jubilados -que no se recataban de ayudar a los invitados para encontrar su mesa- periodistas titulados o no, colaboradores, fotógrafos y casi todos los que componen la variopinta sociedad civil gaditana. Sin duda que apreció el respetuoso silencio con que fue oído su parlamento, sin interrupciones oportunistas de aplausos -aunque algunos los echaran de menos- y también, por los nutridos que recibió al final de su intervención, que le sonaron, como eran: sinceros y unánimes. Hay que darle la razón al Rey Felipe: Cádiz es de primera y demostró que no en balde es trimilenaria, por lo que la educación y el comportamiento cívico, el saber estar, le vienen de antiguo.

Yo me precio siempre de ser gaditano, pero nunca he sentido tanto orgullo de serlo como en el acto del martes pasado. Por eso, que el Rey de España se diera cuenta que Cádiz es de primera, fue la real confirmación del orgullo que siempre he sentido. Gracias, Pepe Joly y gracias a toda la familia Joly, que es también un poco la mía, por esta oportunidad de asistir al 150 aniversario, después de haber estado presente en el centenario y en la conmemoración del 140 aniversario, que tanto había deseado que llegara y que ha colmado todas mis expectativas. Ojala que algunos de los que hoy me leen, celebren el segundo centenario.