Somos mulos de reata. Lo mismo no queremos una cosa que al poco nos pegamos un empacho y viceversa, como si fuera tortilla del Grimaldi o ensaladilla de Las Palomas. El Ayuntamiento que promovía hoteles, que quiere que la antigua Comisaría sea un hotel, que tiene que vender el hotel del Estadio, que se comprometió con Telefónica a recalificar el Pirulí y el edificio de Ancha para hacer hoteles, los mismos que hace un año decían una cosa dicen ahora que hay una burbuja hotelera a la que es necesario poner fin. Lo que hay es una burbuja de anuncios hoteleros, cosa diferente. Ojalá se lleven a cabo pero me malicio yo que ni la mitad verán la luz. Por ahí anda la Junta mareando con Tiempo Libre y no voy a repetir el rosario de proyectos que se anuncian y no se hacen. Lo mismo se puede decir de los apartamentos turísticos: quizás dentro de cinco o diez años haya muchos y sean un problema, pero bendito problema cuando ocurra, será señal de que sobran los puestos de trabajo que genera el turismo y sea preciso regular el sector como en Barcelona o Venecia, pero en este momento no es el caso. También hay una burbuja museística que, como dice el que fuera asesor de Arte y Naturaleza, luego asesor de Ganar Cádiz y amigo íntimo de Barcia: les falta relato ("¿qué carajo es eso dios mío de mi alma?") . En cualquier edificio abandonado o hacemos un hotel o hacemos un museo, tanto da. Es indiferente si no hay nada que poner en el museo, nos gastamos unos milloncejos para poner uno, que no nos falte de ná, que no que no. El ECCO es un mamarracho pagado con fondos europeos (ya estamos acostumbrados, solo hay que mirar a la vecina pérgola) así que no conviene asustarse por hacer otro con el mismo fin y con subvención de la Junta. Ahora que digo Junta: como tarden lo que han tardado en la Ciudad de la Justicia, el tranvía o el Tiempo Libre, cuando el museo de arte contemporáneo vaya a inaugurarse ya será arte clásico. Esos 300, como Leónidas en las Termópilas, resistirán el paso de los tiempo y de los ejércitos persas , crucerismo en estado puro. Los Guiris versión Juan Carlos Aragón. Burbujas de terrazas, de bares, de carriles bicis, pero nadie parece quejarse de la burbuja de asesores que entre el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y el Gobierno de España en la ciudad pueden alcanzar los 100, lo que confirma ser una fuente de empleo que ríanse ustedes de la hostelería, con el pobre Di María de jLubileta: por cierto ¿dejará LLORECA? Eso sí sería una fatalidad. ¿De qué íbamos a hablar?