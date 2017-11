Si el Gobierno de Teófila Martínez hubiese realizado una consulta entre la ciudadanía sobre la idoneidad de colocar a 'Queco' y 'Queca' junto al muelle y la antigua estación de Comes, el 'NO' hubiese sido aplastante. Sólo conociendo el diseño ya habríamos tumbado los gaditanos la construcción y colocación de los también llamados mamotretos, o armatostes según la Real Academia. No digamos ya si hubiésemos conocido el gasto que iba a suponer para las arcas públicas. La misma negativa hubiera conseguido un plebiscito sobre la instalación de la pérgola en Santa Bárbara. A nadie con sentido común se le ocurre proyectar un balcón al mar donde hay otro mirador de toda la vida, ya amortizado por los siglos y llamado, ¿les suena?, balaustrada. Al nuevo equipo de Gobierno, receptivo a las consultas, podemos pedirle que nos deje opinar sobre su idea para sustituir a los mamotretos. Bueno, bonito y barato. No es tan difícil.