'Black Friday' a la gaditana

Ciertos inventos yanquis se adoptan. Entre ellos, destaca el Black Friday. Un viernes negro, que es una maravilla, pues sirve para blanquear las cuentas en un mes en el que se compra poco y no se vende ni una escoba para la limpieza remunicipal. Se puso de moda, poco a poco, pero ya es como unas rebaja a lo bestia, en un finde, aunque otros van a lo cómodo y compran on line, por Amazon, en vez de ir a Eutimio, o Tinoco, o donde sea. Con el Black Friday, los comercios pueden soltar género. Por eso, creo que en Cádiz también lo deberían practicar el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que tienen género más duro de vender que una manta de Grazalema en el mes de julio.

El Ayuntamiento podría hacer un Black Friday con el hotel del Estadio (Carranza, por supuesto). Ponerlo a cinco millones de euros, a ver si pica alguien. A David Navarro le hacían propaganda hostil, y cada vez que tenía un presunto interesado, lo dejaban tirado. ¿Y si le cambian el nombre al hotel? A lo mejor, con una rebaja, se le daría una oportunidad. En Jerez y en San Fernando vendieron hoteles en Chapín y en Bahía Sur, respectivamente, y sin tantos cuentos.

Todavía más difícil es darle salida a los depósitos de la Tabacalera en Loreto. Es un género que viene de antiguo y se heredó de Teófila, que lo quiso convertir en emporio del arte contemporáneo en Cádiz. Después se descubrió que en Cádiz no hay tanto arte como se pensaba, y que viene grande de talla hasta el museo del ECCO en el Parque. Así que los depósitos de la Tabacalera son difíciles de encajar. Para la Ciudad de la Justicia, dicen algunos. Pero la Junta es una compradora indecisa, como esas marías que dan vueltas por los puestos del Piojito y no compran ni unos calzoncillos chinos a un euro para el niño. Un horror.

Y hablando de la Ciudad de la Justicia, ¿no se podría vender ese solar en el Black Friday? Digo vender, con dinerito a cambio. Ya que no hacen nada, por lo menos que no siga improductivo; y cuanto más tiempo pasa es más difícil venderlo, eso ya se sabe, es como vender un televisor de Crédito Rucas en blanco y negro. No cuela. Pero más difícil todavía es vender el solar del Hospital de Puntales. Y tampoco es posible comprar un hospital nuevo por tres perras gordas, aunque te pongas en la cola de El Corte Inglés antes de que abran para las gangas.

Con razón se decía que nadie vende los duros a cuatro pesetas. Eso era antes del eurazo. Así que al final les van a dar coba. Y, con la deuda que tiene el Ayuntamiento, no se compra ni se vende. Black Friday para nada.