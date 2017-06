Decía Susana Díaz que, caso de ser secretaria general del PSOE, su tarea más urgente sería la de "coser" el partido, dividido por los acontecimientos habidos. No ha tenido esa oportunidad, pero parece que a su contrincante, que fue elegido, Pedro Sánchez, esa presunta división no le preocupa demasiado y quizás ensoberbecido por su éxito en las primarias considera que la unión se hace con la fuerza y que él la tiene sobrada en el partido. Viene esto a colación del cambio de actitud respecto la postura a adoptar por el grupo parlamentario del PSOE en la votación de la modificación de la Ley del Patrimonio Natural y Biodiversidad, presentada por el Grupo Popular.

Como el tema ha salido poco en la prensa, voy a exponer brevemente los antecedentes de la cuestión. Con el Gobierno de Zapatero se aprobó la Ley 42/2007, sobre especies invasoras. Su principal impulsora fue Cristina Narbona, hoy por cierto nombrada presidenta del PSOE por el nuevo secretario general. Esta ley condena a la extinción a especies exóticas como el arruí, la trucha arcoíris, la carpa, el lucio, el black bass, o el cangrejo rojo, tan abundante en Isla Mayor, de Sevilla. Para salvarlas, por su indudable repercusión en la economía de las zonas, PP y PSOE se pusieron de acuerdo en proponer al congreso una ley que salvara algunas de las especies invasivas del furor ecológico. En el PSOE de Andalucía se estaba más que de acuerdo con este salvamento y por ello el partido y la presidenta de la Junta estaban comprometidos en apoyar esta ley salvadora, con su voto positivo. Se trataba de que no se perdieran los 20.000 millones de euros y los 180.000 jornales que proporciona a la economía de la zona. Pues bien, ante la desesperación de muchos políticos del PSOE, no solo en Andalucía, sino también en Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Cataluña, afectados también por especies de caza, consideradas invasivas, en el último minuto reciben la instrucción de Madrid de cambiar el voto, no ya por la abstención (que hubiere permitido que el proyecto se aprobara y luego se mejorara en el trámite de enmiendas) sino por el "no", tan grato a Sánchez. La decisión ha sido considerada por militantes del PSOE como "traición de los nuevos dirigentes al mundo rural, para quitarle 4 votos a Podemos" y añaden que Pedro se recorrió en su campaña de primarias toda España en coche, pero ocupado en lo suyo, no se bajó en ningún pueblo para preguntar lo que querían. Porque aquí en Andalucía y, sobre todo, en Sevilla, sí que querían que se salvara el cangrejo rojo.