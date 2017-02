Bienvenida miss susana

Esta semana nos visitaba Susana Díaz como Mr. Marshall lo hizo con Villar del Río. Pero Cádiz no es tan ingenua ni el alcalde tan pelota como el recordado Pepe Isbert en aquella mítica película de Berlanga. Aquí somos 'dejaos', pero no tontos. Y sabemos perfectamente que la Junta a Cádiz le ha dado a esta ciudad más bien poquito. Por las luchas políticas con el PP de Teófila o el Podemos de José María González. O por incapacidad. Consúltense los proyectos pendientes de la Junta en Cádiz. Pero lo peor de la visita fueron las declaraciones de Irene García, la secretaria provincial del PSOE, que aseguró que Susana había venido "a rescatar a la ciudad de Cádiz con las manos llenas de ofrecimientos y abiertas al diálogo". Palabras berlanguianas. Gracias, mil gracias por venir a salvarnos. Nos vais a sacar de la miseria. Ya era hora. Los gaditanos ya lo celebran. Escuche si no, Irene, las coplas que le dedican a su partido cada noche en el Falla.