Ahora que están a punto de terminar las obras del colegio mayor, sería el momento para que la universidad le cambiase el nombre. La peor de las denominaciones posibles para un centro dependiente de una universidad es Beato Diego, el mayor reaccionario de la historia española, que ya es decir. Hay miles de posibilidades para nominar a un colegio mayor y vincularlo con la ciencia, la ilustración, el pensamiento y la razón. Lo peor es el casticismo incendiario de quien quería prohibir el teatro, mandar a la hoguera a cualquier disidente con unas prédicas cerriles e intransigentes que hicieron retroceder a España. Mientras en Francia triunfaba la Ilustración y la ciudad de Cádiz era ejemplo de cosmopolitismo, a finales del siglo XVIII, un monje capuchino nacido en la ciudad recorría España clamando contra cualquiera que osara pensar o defender el uso de la razón. Mientras en Cádiz se hablaban 20 idiomas, había una comedia francesa, una ópera en italiano, circulaban libros e ideas y se preparaba el ambiente para hacer posible lo que sería la primera constitución española, un personaje con el nombre de la ciudad iba de pueblo en pueblo repitiendo soflamas contra la razón que , no lo olvidemos, es lo contrario a la fe.

Allá cada quien si desea ir a rezar a la capilla del Beato o a ponerle flores a la estatua de la Alameda. Incluso allá el que quiera sacar en procesión su imagen siempre y cuando no molesten a quienes pasamos por completo . Pero la universidad es el espacio de la ciencia, de las ideas, del saber. No puede exaltar a un energúmeno que, según dicen, hizo tres milagros en la ciudad y eso le llevó a convertirse en Beato. Digo más: la universidad no debería tener una capilla, ni en el colegio mayor ni en ningún lado. No digo que llamemos a Rita Maestre para que reviente una misa pero sí creo que no se debe mezclar la religión y el saber. Ni Beato ni capilla. Ya hay una capilla a él dedicada y suficientes iglesias en la ciudad para que den cobijo a la cofradía del Caído o para que aquel universitario que quiera rezar pueda hacerlo. Que triunfe la ciencia y la razón de una vez y se orille el fanatismo.

El director que quiere atraer a los millenials para que se alojen en el centro debería pensar que el peor reclamo posible es el nombre de un reaccionario furibundo. Vamos a tener que reeditar el libro de Vázquez de Sola y repartirlo entre quienes gobiernan la universidad por si no saben muy bien de quién hablamos.