En realidad la única bandera que me conmueve es la del Atlético de Madrid y la única que detesto es la de los vikingos. Establecido este criterio, no he silbado jamás a ningún himno ni ninguna bandera, ni siquiera la del Tito Floren(aunque nunca me faltan ganas). Me incomoda la gente que lo hace, aquellos que se exaltan con la suya y profanan la de otros, aquellos que cantan a gritos su himno e insultan uno distinto. Me parece una falta de respeto por mucho que les ampare la libertad de expresión. Comparto con quienes piensan que la bandera republicana representa unos valores democráticos y una época de la historia de España que un cruel golpe de estado liquidó. De la misma manera pienso que la bandera arco iris representa la tolerancia y el respeto para aquellos que han sido perseguidos durante siglos por sus tendencias , banderas ambas que han izado con boato el alcalde y sus concejales. Es inaceptable que quienes exaltan la bandera tricolor o a la multicolor llamen fachas a quienes utilizan la constitucional . Conviene recordar que vivimos en el periodo más prolongado de paz y democracia de toda nuestra convulsa historia. No creo que nadie sea retrógrado por utilizar la bandera de España, salvo que consideren que es de su propiedad. Colocar en el escaño la bandera de España pueda ser tan improcedente como colocar otra bandera u otra camiseta, como hacen a menudo los concejales de Podemos. En todo caso no es peor. Creo que es un ejercicio de oportunismo aprovechar la crisis catalana para arrogarse los valores constitucionales y la defensa de la soberanía nacional en exclusiva. Digo más: creo que los concejales del PP que así procedieron están en su perfecto derecho pero no le hacen ningún favor a la nación de ciudadanos libres e iguales en derecho que es España.

Nadie puede fragmentar la soberanía nacional ni el derecho de todos los ciudadanos a decidir libremente sobre su futuro. España es un país de personas, no de naciones ni inventos . No estaría de más que respetáramos estos principios, incluso a quienes no comulgan con ellos. No puede ser que haya un sector de la izquierda dispuesto a liquidar España, que ve conbuenos ojos la bandera estrellada pero tacha de facha a la constitucional. Como a George Brassens la música militar nunca me supo levantar y pienso con él que todos los imbéciles felices son de alguna parte. Eso más, es un hecho que el nacionalismo y la religión han provocado más muertes que las epidemias o las catástrofes naturales.