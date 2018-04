Balance de la Semana Santa

Como el Sábado Santo no se publican periódicos, este sábado es mi primera oportunidad de hacer un comentario sobre la pasada Semana Santa cofradiera. Voy a empezar por lo bueno que, en realidad, es más que bueno, porque que todas las cofradías gaditanas se hayan aprestado a salir y todas menos la V.O.T. de Servitas, que se tuvo que quedar en su templo por la lluvia, lo hicieren, merece el calificativo de magnífico. Somos muchos los que sentimos que una de las mejores cofradías gaditanas, por su imagen, paso de palio, insignias y por su fervor, hayan decidió procesionar fuera de la Semana Santa, en el viernes anterior, que según las disposiciones de la Iglesia ya no es Viernes de Dolores. El Viernes Santo gaditano echa mucho de menos aquella cofradía y sería una buena decisión que lo completara.

También es de alabar el exorno de los pasos de palios, que me han parecido más cuidados que nunca. Es curioso que no se pueda constatar en las cofradías gaditanas al aumento del número de herman@s que visten el hábito de la cofradía. No se trata de llegar a los miles de nazarenos de las cofradías sevillanas (aunque esto sea una demostración de la buena salud de los sentimientos cofrades), pero aquí raramente una cofradía supera los 200 hermanos. En El Puerto de Santa María, que no es el pueblo más cofrade de la provincia de Cádiz, hay cofradía que lleva en sus filas a 600 hermanos. En Cádiz, he visto que en el paso de palio de una cofradía iban más señoras con mantillas que penitentes.

La novedad de este año ha sido la carrera oficial. Es de alabar que la junta haga innovaciones tendentes a mejorarla. Lo malo es, que aquí no caben ensayos generales, pero intentar corregir la falta de público al final de la Calle Ancha, suprimiéndola de la Carrera Oficial, es una decisión aventurada. Hay que adelantar, como este año, las salidas, fijar horarios de paso y en su caso, cambiar el sentido de la carrera oficial. La inclusión de la plaza de San Juan de Dios, como parte obligada de ella, me parece temeraria, porque la experiencia dice que es uno de los lugares más expuestos a los vientos y al frío en Cádiz. La opinión de un gran cofrade, como es Ramón Velázquez, que este año ha hecho la estación de penitencia en tres cofradías, como Hermano Mayor de Afligidos y como capataz en las Penas y Soledad, es demoledora en cuanto al cambio y merece sobradamente que por su experiencia, se tenga en cuenta.

P.D. Dos ex hermanos mayores, Antonio Grosso y Rafael Corbacho han fallecido.RIP.