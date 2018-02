No he escuchado a ninguna agrupación en el Falla ni en las calles que hable del carnet de alimentador de gatos, con lo fantástico que es el tema no ya solo para un cuplé sino para el tipo de una chirigota. Vale, las agrupaciones que van al Falla están encorsetadas y todo lo demás pero ¿dónde está el deparpajo y el ingenio de las callejeras? Yo no he visto ni una cuando el tema me resulta fascinante: cómo se da el carnet, qué pruebas se requieren, si hay academias para aprender a darle de comer a los gatos, si para que te den el carnet hacen falta pruebas físicas o basta con un test sicotécnico. En fin, son miles de detalles que se nos han pasado de alto. Digo más: se ha olvidado ya un asunto tan importante como ese de manera injusta, todo el mundo pendiente de la Chunguita devenida en diosa ¿Es que hay temas más importantes en Cádiz?¿hay que prestarle atención al peaje de la autopista, el nudo de Tres Caminos, el futuro del puerto, el acuerdo UCA-Ayuntamiento, la huelga de mujeres, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones , el uso de armas automáticas por adolescentes en los EEUU, los abusos sexuales de los cooperantes de las ONGs? Pues no. Lo primero es lo primero. Si no, que le pregunten a Antonio Burgos, que ha escrito mucho sobre los gatos. O a una pareja de jóvenes periodistas gaditanos que van a ser padres y han adoptado recientemente a una gatita. El otro día hubo una reunión oficial en el despacho de la alcaldía con la asistencia de la plana mayor del gobierno local entre una entidad denominada Bahía Felina y los que mandan ,a excepción de Barcia. No se sabe si hablaron de la alimentación de los gatos, si es mejor darles Friskis o si las sobras les pueden sentar mal. Qué hacer con las uñas, si gato con guantes no caza ratones, si vamos a alimentar tanto a los gatos no van a cazar y luego hay una plaga de ratas en la ciudad. Son asuntos importantes para el futuro de Cádiz que Podemos atiende con la diligencia y la sabiduría que caracteriza a ese partido, al fin y al cabo ¡son de Cádiz!. No hay que olvidar la solemne declaración de ciudad amiga de los animales y a la susceptible concejala de Fiestas le preocupó mucho el burro que sacó el cuarteto en la Final, cuando ya no se acuerda nadie del que sacó el comparsista que da nombre a una plaza en "Agua clara", que al animal lo clavaron al suelo para que no molestara durante la actuación . No pueden venir circos a Cádiz ni pueden volver las corridas de toros así que vamos a convertir en la ciudad de los gatos, cuando eso era Madrid.