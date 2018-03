Los padres de cuando entonces querían para sus hijos un trabajo "fijo", la "paguita del Estado", ¿eran idiotas? Habían vivido. Contra los del sueldo pequeño hubo siempre su poquito de cachondeo de los que estaban en la iniciativa privada, ganaban más y no se levantaban tan temprano para acudir a la Oficina. Cuando pasaron los años, aquellos funcionarios "menesterosos" se jubilaron con una pensión "decentita" y siguieron su mediano pasar. En la otra orilla, aquellos autosatisfechos tuvieron dificultades en el pago de sus pensiones de autónomos y se jubilaron con lo establecido por la Ley. Hoy están cabreados, muy cabreados. Porque no se hicieron planes privados (las crisis se lo impidieron) y no cotizaron "por la máxima". Es parte de la casuística que lanza a las calles de España a miles de pensionistas insatisfechos y enojados con el 0'25%, que ya hay que ser torpes para contarlo en una carta personal. Unos y otros están creando un problema que puede tirar al piso toda la estantería social del Reino. Sin darse cuenta, creo yo, que el problema no está en el 0'25% de subida de las pensiones sino en lo que sería un catastrófico 0'25 % de bajada. De ahí el rezo de nuestras madres que les llegaba de sus abuelas: Dios mío, que me quede como estoy.

Acepto de antemano mi derrota en cualquier contienda dialéctica, se mueven las tripas y no la lógica en todo este asunto y cuesta mucho mandar parar en algo que se piensa puede traer réditos electorales. Más o menos como la prisión permanente revisarle en estos días: lo conceptual se superpone a lo electoral, y a la inversa, con el resultado de que no miramos lo deseable sino lo extrapolable. En otras palabras:contra Rajoy vale todo. Es como el "váyase señor González " y así. Se representa una gran farsa construida con los mejores materiales del populismo electoral. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra a la urna de la razón. Así pues, ha llegado el conflicto duro de roer. Todo tenderá a ir a peor. Porque no sería posible lo contrario. Con Pedro Sánchez, Iglesias y todos los demás no albergo esperanzas de abordar los grandes retos que nos acucian. En el Pacto de Toledo y en las tenidas en donde se esté pensando con grandeza en la reforma de la Constitución, no lo creo. Y siempre con Cataluña como munición contra la estabilidad de España por el sistema de o yo o el caos. De nuevo, pues, se impone la pedagogía como se imponen verdaderos líderes que estén dispuestos a no mentir, a mostrar el rostro múltiple de la verdad.