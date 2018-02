Avalancha de copos de nieve

D IGAMOS que me encuentro en un incómodo punto medio - "Velázquez, ¿yo soy vieja?-": con la lucidez suficiente para ver algunas cosas, lo suficientemente estúpida para no saber reaccionar ante otras. El punto justo, en definitiva, para que el papanatismo de los copos de nieve (generación de) me deje parpadeando: porque que éramos odiosos, siempre lo he tenido claro; que éramos imbéciles, he tenido mis dudas. No entiendo que se califique de pornográfica la obra de Egon Schiele (desnudos de hace 100 años). No entiendo que un fotomontaje en la cara de un Cristo atente contra los sentimientos religiosos (mis sentimientos ateos: hablemos). No entiendo que Facebook censure El origen del mundo (gracias, Francia, por el Sentido Común Laico). Por supuesto, la tentación de poner La maja desnuda con mi cara en el Facebook, o la del Nazareno con el Espagueti Volador encima es, de repente, más fuerte que nunca.