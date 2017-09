Autoridad y burocracia

La maquinaria propagandística del susanato repite este comienzo de curso el mismo eslogan: más profesores con menos alumnos. Ya nos hemos olvidado de la climatización de los centros. Para qué hablar de los libros gratis , del reparto de ordenadores o del programa de familia. Nadie habla de los centros bilingües o de las pizarras electrónicas. Mañana Susana Díaz irá a algún colegio a hacerse la foto de rigor con los niños: ese espectáculo de falsa ternura en la que la presidenta de la Junta hará el típico elogio al sistema educativo público sin percatarse del hecho de que la mayoría de los dirigentes de su partido llevan a sus hijos a centros privados (concertados, que son gratis). ¿Todos? No. Juan Luis Belizón ha llevado siempre a los suyos a centros públicos, como él mismo me corrigió con la precisión del matemático que lleva dentro (aunque como futbolista deje mucho que desear). Es un territorio común explicar el fracaso de la educación en España por los constantes cambios en la legislación educativa, como ese engendro llamado LOMCE. Teófila Martínez preside la comisión de reforma del sistema educativo creada en el Congreso de los Diputados. No digo que quienes sostienen la idea de los reiterados cambios legales no tengan razones de sobra. Incluso tanto cambio permite que unas veces San Felipe y otras San Vicente se salgan con la suya a la hora de ampliar sus líneas concertadas de manera unilateral. Además puede que la fragmentación del sistema en 17 comunidades perjudique de manera notable en comparación con otros países donde les va mucho mejor, con un ordenamiento centralizado, único y laico, como Francia o Finlandia. Dicho lo anterior a mi juicio lo peor es la manera en que las autoridades han seguido un proceso de desautorización de los profesores , dándoles la razón de manera sistemática a los padres por razones políticas. Esta manera de socavar la autoridad del maestro no tiene precedentes. Yo ya soy un carcamal pero recuerdo que cada vez que un profesor me castigaba mi padre se ponía inmediatamente de su lado . Ahora los padres le dan la razón al hijo como forma de congraciarse con ellos, a quienes dejan que se desarrollen en manos de móviles y videojuegos . Por si fuera poco los centros educativos están saturados de burocracia: la Junta tiene tantos asesores y cargos políticos ociosos que inventan tareas administrativas para los profesores así como actividades propagandísticas del tipo " días de" para salir en la tele.