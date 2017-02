Árboles (II)

EN El Puerto existe una Ordenanza de Protección de Zonas Verdes que se supone tenemos que cumplir todos, empezando por el Ayuntamiento. Sólo se puede talar un árbol por causas muy concretas: enfermedad, afección de obras, daños a edificaciones… y con informes técnicos rigurosos. Pues bien, las talas indiscriminadas que comenzamos a sufrir hace una década no cumplían ninguna de estas condiciones; fueron simplemente órdenes arbitrarias de alcaldes y concejales, como si los árboles fueran de su propiedad.

En la Ronda del ferrocarril se taló una pinaleta plantada por los propios vecinos para que Apemsa construyera un colector, cuando había espacios anexos sin árboles, y en contra de un acuerdo del Consejo Municipal de Medio Ambiente que aprobó una modificación del trazado; pero se talaron todos los pinos sin contemplaciones. En la plaza de Los Geranios, en El Tejar, se taló todo el arbolado en base a un proyecto de renovación del alumbrado público que no afectaba a los árboles. La entonces concejala Blanca Merino aseguró que lo habían pedido los vecinos. Cuando accedimos al expediente comprobamos que había una solicitud de poda del arbolado, que se había manipulado burdamente sobre escribiendo "tala" sobre "poda". En las calles del Tomillar se talaron 327 árboles aprovechando un proyecto de arreglo del acerado que no contemplaba ninguna tala. En el expediente no consta autorización alguna; fue una orden verbal del entonces concejal de Mantenimiento Urbano Alfonso Candón.

El caso más grave fue la tala de la magnífica arboleda de tipuanas que formaban un túnel verde a lo largo de toda la Avenida de Andalucía. El proyecto de obras tenía como finalidad "eliminar barreras arquitectónicas y hacer compatible la frondosa arboleda con la correcta iluminación". Pues bien, sin que conste en el proyecto tala alguna, el entonces alcalde Enrique Moresco le ordenó verbalmente a la concejala de Medio Ambiente, Beatriz Fuentes, que se talara uno de cada dos árboles; la concejala se lo trasladó por correo electrónico a Candón, que ordenó talarlos todos. Como la tala no estaba contemplada en el proyecto, la empresa reclamó una ampliación del presupuesto; 70.281 euros que pagamos todos.

Todas estas talas fueron denunciadas por los ecologistas… sin respuesta.