Aprobados en la EDUSI

Al alcalde de Cádiz, José María González, se la ha notado su faceta de profesor. Esos 15 millones de euros, que le han otorgado merecidamente, con el beneplácito del pérfido Ministerio de Hacienda de Montoro, se han presentado en clave de por fin hemos aprobado la asignatura. Y, además, con buena nota. El corte estaba en 72 puntos y Cádiz ha conseguido 76,5 puntos. Esto parece como si Cádiz hubiera aprobado la selectividad en la EDUSI, que suena como la UNED, a distancia europea. Aunque el verdadero corte se lo han dado a Chiclana, que se ha quedado otra vez fuera, a diferencia de Puerto Real y Rota. Una lástima para José María Román, que ha vuelto a suspender, después de la alegría que le dio Pedro Sánchez. También ha suspendido Irene García con la Diputación, a la que le dijeron que se presentara, a ver, y ya ves.

Así que no era tan fácil. No crean ustedes que el alcalde González y la concejala Laura Jiménez estaban tan contentos porque la cosa iba de aprobado general. Había que currárselo, y apretar los codos, y largas noches sin dormir, y nada de cachondeos. Esta selectividad tenía su mandanguita, tanta que se habían buscado profesores particulares, y se habían unido todos, desde Podemos al PP, y los colectivos y los particulares. Eso ha sido lo que el alcalde denomina "El espíritu de la EDUSI", que suena a película de miedo, pero es la clave del aprobado con buena nota. Todos unidos, que por 15 millones de euros no nos vamos a pelear.

Cádiz recibirá esta vez el premio gordo en el sorteo de la EDUSI, segunda convocatoria. Esto es como cuando no toca el Gordo en Navidad, pero llega la alegría en el Niño. Niños y niñas, que son 15 millones de euros, mientras que en Puerto Real han caído cinco millones y en Rota otros cinco millones. El premio está muy repartido. Ha tocado en barrios donde hay muchas necesidades: La Paz, Puntales, Cerro del Moro, Loreto, Guillén Moreno, Segunda Aguada… Del soterramiento al otro lado de la Bahía. Así que enhorabuena a todos los premiados. Y ya explicaréis cómo se puede hacer el proyecto de la EDUSI y la Ciudad de la Justicia, en los Depósitos de Tabacos, a la misma vez.

También recuerdo que el tranvía de la Bahía vale por 13 edusis de Cádiz y 40 de Puerto Real, porque ahí se van a gastar unos 200 millones de euros. Así que en Chiclana tampoco se pueden quejar. Son días de felicidad para casi todos. El curso terminará con buenas notas. Estudiar es el mejor antídoto contra el veneno de la ignorancia. Para que recuerden la utilidad de aprobar.