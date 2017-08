Sera recordado como el Año de la Gran Batalla. Aquel 2017, cuando las típicas barbacoas nocturnas del Trofeo fueron prohibidas y más que prohibidas. Como alternativa, se organiza una Batalla de Coplas de Carnaval, en la que estarán todos los premiados, menos el coro de Luis Rivero y la chirigota del Selu. Para rellenar el programa de actividades, nuestro Ayuntamiento ha incluido los conciertos de Minha Lua en el Castillo de Santa Catalina y La Canalla en el Baluarte de la Candelaria. Además, del Mercado Andalusí en el barrio del Pópulo, que se organiza todos los años en agosto, y no lo han inventado ellos, ni es novedoso.

Por consiguiente, destaca lo principal: el experimento con la Batalla de Coplas. Esto es: los carnavaleros, con el arma infalible de sus coplas, deberán derrotar para siempre a los ultras de las barbacoas y el botellón. Han apostado por el medio ambiente claramente, en perjuicio del sector de las carnicerías, y los ultramarinos chinos. Han apostado por el comercio y por el bebercio legalmente establecido en bares y restaurantes, antes que montar una bacanal en las playas, que ya tienen suficientes gaviotas y palomas para comerse los desperdicios ordinarios de todos los días.

Tampoco esto es nuevo. Antes de que cantaran las agrupaciones en el Paseo Marítimo el pasado 28-F, ya se les había ocurrido a otros. Yo, que no soy tan mayor, he visto en el Paseo Marítimo al cuarteto del Peña y el Masa, por recordar algo histórico. Los más viejos del lugar saben que allí se cantaba en otros tiempos. También saben que hubo Mercado Andalusí en El Pópulo antes de este año. No se ha inventado nada de nada. Ni es el primer fin de semana veraniego que hay Carnaval callejero. En realidad, no recuerdo ningún fin de semana de este verano en que no hubiera algo de Carnaval.

En este zafarrancho de combate participan tres delegaciones: la de Medio Ambiente y Playas con Álvaro de la Fuente; la de Fiestas, con María Romay; y la de Comercio y Turismo, con Laura Jiménez. Se ha establecido un dispositivo de control. Me llama especialmente la atención que tres guardias civiles vigilarán la zona comprendida entre Cortadura y el Ventorillo del Chato. ¿Por los desembarcos? Todo se ha previsto para que nadie se pase de listo. Esta batalla la vamos a ganar, a base de coplas; o de lo que sea. Llegará un tiempo en que las barbacoas formarán parte de la memoria histórica. Hasta es posible que cuenten que las inventó el franquismo. Aunque al final se veían algunas banderas republicanas.