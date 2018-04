Alcaldes del cambio

Estos alcaldes no son del mismo partido, porque unos son de Podemos, como el nuestro, José María González (a´) Kichi, del sector Izquierda Anticapitalista y otros, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de Barcelona en Comú, también de extrema izquierda y cuyo curriculum demuestra que nadie, le supera en esa ideología. Pero son más las cosas que les unen. Así, ambos son activistas sociales y ninguno de ellos es alcalde, por haber conseguido la mayoría absoluta y ni siquiera, en el caso de Kichi, por ser su formación la más votada. También coinciden que al haber comprobado que no es fácil cambiar la vida de los ciudadanos, gracias a una ciudad más cómoda, con más servicios y empleo, el cambio que prometían se ha limitado, de momento, a quitar nombres del callejero y sustituirlos por otros más acordes con su ideología. Así en Cádiz, a la Avda. Ramón de Carranza, le cambian el nombre por el de Avda. 4 de diciembre de 1977, nombre que necesita de explicación, porque es el día de la manifestación que se celebró en Málaga, con mucha asistencia, en pro de nuestra autonomía plena. Allí murió un manifestante a consecuencia de un disparo, se supone que de la policía, y que no era el que más se había significado en la manifestación, que fue el que colocó la bandera blanca y verde, diseñada por Blas Infante, junto a la española. En el primer Parlamento de Andalucía, a los diputados que no éramos del PSOE o del P.C. inquisitivos periodistas nos preguntaban dónde estábamos el 4 de Diciembre de 1977, para dejarnos en evidencia si respondíamos: ¿Cuándo?

La alcaldesa Colau ha suprimido el nombre de una calle de la ciudad condal, que se llamaba Almirante Cervera, que para ella era un "facha" y para la historia un héroe de la Guerra de Cuba, en la que murieron muchos españoles y él hecho prisionero. Para más inri, cambia su nombre por el de un cómico catalán, ya fallecido, Pepe Rubianes, cuya popularidad la tiene en Cataluña por sus frases contra España, de la que es muestra "que se metan España por el puto culo, a ver si les explota dentro…"

Por su raigambre gaditana, nacido en Medina y muerto en Puerto Real y por su extensa familia, muchos de los cuales viven en Cádiz aquí es noticia. Ángel Luis Cervera Fantoni, doctor en Historia, escribe que llamar facha al Almirante, cuando el fascismo tardaría más de 10 años en aparecer, prueba el grado de ignorancia de la catalana. Los mayores recordamos que, antes, lo de "facha" era un piropo, si se le decía a alguien, que aunque fe@, tenía buen tipo.