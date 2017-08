Agosto en Cádiz

La ciudad de Cádiz en agosto (se podría precisar aún más: en la primera quincena de agosto) es un gran ejemplo de lo que debería ser durante todo el año. Si los otros 11 meses fueran como agosto, esta ciudad tendría más población, más empleo, más niños y jóvenes en el conjunto de habitantes, más renta familiar, más consumo, mejor nivel de vida, y probablemente otro alcalde. En agosto, con naturalidad y sin dramatismo, vuelven durante unos días esos gaditanos que emigraron, y que ahora están de vacaciones. Gaditanos que pertenecen a la población activa del resto de España o de Europa. En su honor, no se han visto pancartas en el Ayuntamiento, con leyendas de "Bienvenidos emigrantes", o algo así.

Si cerraran las fronteras de Cádiz, y obligaran a empadronarse a todos los que están hoy en nuestro cantón, esto no sería igual que en noviembre, cuando los Tosantos languidecen. Por supuesto, no sólo han vuelto los gaditanos que se fueron a trabajar, sino que han llegado madrileños, sevillanos, cordobeses, extremeños, aragoneses, castellanos de ambas Castillas, y hasta jerezanos. Refugiados del interior, que no tienen playas en sus ciudades o pueblos. Refugiados que malviven con la pena de que todo el año no es agosto, el mes de las vacaciones.

Todo esto lo sabemos, pero lo olvidamos. Vienen ahora, en vez de noviembre o enero, porque Cádiz pasó a ser una ciudad de playa. Es una capital para el ocio; y desgraciadamente ya no lo es para el negocio. En el siglo XVIII, cuando trasladaron la Casa de la Contratación y había 160 torres miradores en buen estado, venían de otros lugares de España y del extranjero para comerciar con las Indias. Por el contrario, no venían para ir a la playa, si bien es cierto que algunos de los que se quedaron se construyeron chalés en los extramuros o en Chiclana.

En esta primera quincena de agosto, Cádiz se mantiene fiel a sus esencias. ¿Qué le ofrecen a esos miles de visitantes que amplían la población? El Trofeo Carranza, con la presentación del Cádiz CF. Un festival nocturno de coplas de Carnaval, en la playa, con las agrupaciones premiadas. Un besamanos general con casi todas las Vírgenes de Cádiz… Las tres C también brillan en agosto. Como debe ser, pues aquí hay lo que hay; no es la Costa Azul francesa, sino la Costa Amarilla y Azul gadita.

En estos días, a nuestro alcalde, José María González Santos, sólo se le ve en Instagram, posando con su abono cadista, junto a María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez. Hay relax, no se reprueba. Los políticos disfrutan sus merecidas vacaciones. Por fin la gente es feliz; y Cádiz se viene arriba.