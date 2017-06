Aeropuerto de Cádiz

En esta provincia, por culpa del catetismo localista, es muy difícil aprobar medidas que parecen obviedades. Una de ellas es que el aeropuerto se denomine de Jerez-Cádiz. El nombre de Cádiz (que no es sólo de la capital, sino de la provincia) debe estar presente. Eso no perjudica a Jerez, ya que no desaparecería; y así se refuerza la marca Cádiz, lo que también sería beneficioso para el municipio jerezano. Ahora o nunca. La Diputación Provincial debe ser la encargada de plantear y aprobar esa propuesta. Su presidenta, Irene García, no debe escurrir el bulto, sino implicarse activamente. Sería conveniente y provechoso para el turismo provincial.

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, en una reciente visita al Puerto de Cádiz, se mostró partidario de que se incluya el nombre de Cádiz en el aeropuerto. Emilio Medina, empresario de Cadiship, insistió en que es una decisión importante para el Puerto gaditano. El destino, para los cruceros, quedaría potenciado con un aeropuerto. Algunos cruceristas no conocen la geografía provincial. No saben que el aeropuerto de Jerez tiene un servicio ferroviario de Cercanías con Cádiz, ni que se tarda apenas media hora en el desplazamiento por autovía.

Según el consejero, se deben poner de acuerdo los ayuntamientos de Jerez y Cádiz. Pero entiendo que está mal informado. Afecta a toda la provincia. Al turismo playero de Chiclana o de Conil, que utilizan la marca Cádiz, también le beneficia. Porque en ese segmento costero el nombre de Jerez no aporta nada. A diferencia de los vinos, los caballos, o el Circuito, donde el nombre universal de Jerez vale mucho.

El mayor beneficiado con la nueva denominación sería el propio aeropuerto. Porque al unir Jerez y Cádiz se reafirman ambas potencialidades. Son complementarias. El PSOE provincial, cuya lideresa sigue siendo la misma Irene García, debe convencer a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, para que no lo vean como un ataque al jerezanismo, sino como un paso más para crear el gran aeropuerto del sur de Europa.

Han pasado los tiempos antiguos, en los que unos gaditanos visionarios quisieron construir el aeropuerto de Cádiz en Torregorda. Algunas ciudades europeas de renombre y alcurnia tienen sus instalaciones aeroportuarias a distancias superiores de la que existe en nuestra provincia. Se trata de asumir el mundo en el que vivimos, con un turismo global que no entiende de rivalidades absurdas. Es una decisión que no se debe retrasar para que caiga en el olvido.