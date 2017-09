Como no salgo carezco de elementos de juicio para saber si hay inseguridad ciudadana en la noche gaditana incluso si hace falta botellódromo. No he leído ninguna estadística sobre aumento de víctimas femeninas en la noche gaditana, como dice Adrián Martínez de Pinillos, que también difunde una mala imagen de Cádiz. Es cierto que las ciudades parecen lugares reservados para hombres adultos sin limitaciones físicas. Las mujeres son mucho más vulnerables, no es malo reconocerlo, y los hombres somos más salvajes. En eso no creo que Cádiz sea diferente a ninguna otra ciudad. De hecho cuando los sábados salgo temprano de casa veo cómo vuelven de la Punta grupos de chavales, incluida alguna chica sola, y no parecen correr ningún peligro. Como padre siempre tengo la inquietud de que mi hija pueda ser víctima de cualquier descerebrado, aunque supongo que los padres de chicos también siente el mismo temor. Poner en duda las palabras sin datos que ofreció Adrián Martínez de Pinillos no convierte a nadie ni en machista ni en misógino. La responsabilidad de un gobernante es demostrar con cifras las afirmaciones que hace y el concejal de Juventud no lo hizo. Tengo para mí que lo dijo por decir , salvo que sea capaz de ofrecer información contrastada. Si lo que afirma no está sustentado en datos comprobables, no le ha hecho ningún favor a la ciudad que gobierna, como le podría recordar José María González. La responsabilidad del gobernante es resolver conflictos, no exagerarlos. Si Martínez de Pinillos piensa que Cádiz no es segura para las mujeres, tiene disponibles a más de 200 policías municipales para corregir este grave problema. Limitarse a enunciarlo como si fuera un tertuliano dice poco de alguien con responsabilidades de gobierno, ahora más parece a cualquier vecino en la barra de un bar .

Ya digo que a mí me parece común en todas las ciudades que niños, mujeres, ancianos y personas con problemas de movilidad tienen dificultades para disfrutar de las calles al contrario que los hombres adultos. Es una desgracia fruto de una sociedad donde la fuerza física se impone y los salvajes terminan por adueñarse del espacio público. Pasa en mayor o menor medida en todas las ciudades y entre todos tenemos que resolverlo, los padres con la educación, los profesores en los centros de enseñanza y de manera especial quienes gestionan el interés general. Quizás El Adri siga mediatizado por el día en el que entraron a robar en su casa y vive todavía presa del pánico o la agorafobia.