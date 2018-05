Yo las hacía desterradas del paisaje, portuense y nacional. Allí donde antes se contaban por decenas, nada. Como una especie en extinción, en pocos años, el hábitat desfavorable acabó con ellas. El ciclo, sin embargo, ha acabado. Las grúas han vuelto.

Me di cuenta hace unos días. De no encontrarlas, perdí el hábito de alzar la vista en su búsqueda. Así que el regreso de la construcción me ha pillado a la altura de los ojos, al toparme de frente con una antigua finca derribada y el cartel de una promotora con pisos. Azuzada por este indicio, me dio por mirar al cielo y, efectivamente, allí se alzan de nuevo las grúas.

Por deformación profesional, me he tirado a la red a la búsqueda de confirmación, por eso de no tomar como norma lo que podría ser anecdótico. Pero no. Las grúas que he visto no son las únicas. La actividad de la construcción en España no ha parado de crecer en los últimos meses, contra la tendencia del resto de Europa. El sector confía en seguir al alza.

El mercado inmobiliario también vive momentos dulces. Aumenta la actividad y se recuperan los precios, con previsiones optimistas basadas, según leo, en la existencia de liquidez en inversores europeos y asiáticos. Ojo a esto: no basadas en la recuperación de las familias, que pueden ahora hacer frente a una compra que han pospuesto durante los años de crisis; sino en la salud económica de quienes utilizan la vivienda como medio de especulación.

En cualquier caso, las gentes de a pie, quienes queremos una casa para vivir, fuimos ya acusadas de sufrir el "síndrome del propietario" y aprendimos, a la fuerza, que hay que optar -mantra de la prudencia económica- por el alquiler. Resulta, sin embargo, que el precio aquí sí que anda disparado, en parte por el boom de los pisos turísticos: los alquileres han crecido en un año 12 veces más que los salarios.

Los propios registradores de la propiedad han advertido de que estas tendencias pueden provocar un "efecto expulsión" del mercado de los demandantes de vivienda. ¿En esta piedra no nos habíamos tropezado ya?