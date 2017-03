A vueltas con el vapor

Las cosas que ocurren en este Puerto son al menos más que peculiares, y me refiero a la pregunta formulada por la Santa Oposición en el pleno del miércoles, en la cual se le pregunta al alcalde por lo que le pasa al vaporcito. La verdad es que cuando leí la crónica de mi colega Teresa Almendros sobre lo ocurrido en el pleno me quedé más que pasmado, ya que de verdad no entendía a qué venía esa pregunta después de 7 años de ignominia y de vergüenza.

Pero para aquellos que tienen la memoria un tanto olvidadiza les recuerdo parte de los hechos. Cuando se cumplía el tercer aniversario del hundimiento del vapor, que no vaporcito, Adriano III, el 30 de agosto, escribí un artículo de dos páginas en Diario de Cádiz en el que se explicaba con claridad meridiana todo lo ocurrido desde la fatídica tarde del 30 de agosto del 2011, cuando se hundió en el Puerto de Cádiz, hasta ese día.

En las dos páginas se incluía una entrevista que le hacía a Manuel Ramos, actual propietario de la motonave Adriano III, y en dicha entrevista explicaba las razones por las cuales se había dejado todo el proceso de restauración del barco. Incluyendo en la misma el episodio del grupo chipioneros que en un principio iba a destinar unos fondos europeos con los que se iban a financiar las obras de reparación y que fueron presentadas a bombo y platillo, incluyendo la nueva imagen que el Adriano III iba a tener.

En este tiempo cabe recordar que el gobierno local estaba en manos del PP con Enrique Moresco como alcalde y su concejal de Cultura era Millán Alegre, que en una entrevista en este mismo número decía, y cito textualmente: "El Vaporcito es de un señor; a él hay que preguntarle". Pues los tres ediles que preguntaron al alcalde qué se iba a hacer con el barco, aquí tienen la respuesta. Hablen con Manuel Ramos y pregúntenle por qué el Adriano III presenta ese lamentable estado y qué ha ocurrido para llegar a esto.

Que nadie se llame a engaño, el estado actual del Adriano III es absolutamente inviable para cualquier tipo de reparación.