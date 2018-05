¡Qué vienen los chinos, sálvese el que pueda!

Mientras nos tienen entretenidos con las aventuras separatistas de los Puchidemones&Co; con las voluptuosas fraternidades de los ERE y los Fondos de Formación andaluces; con el echatepayá a la Cifuentes, las carajotadas de Montoro y Catalá y las corrupciones indiscriminadas de todos los que se dedican al mercadeo político, están ocurriendo, sotto voce, atentados a la economía española cuyo montante, a pocos años vista, superará el desastre que supusieron las guerras de Flandes, Cuba, Filipinas… Todas juntas. Y sin que nadie mueva un músculo de la cara, sin que nadie diga abiertamente que están vendiendo España a retales ni que esto sea el auténtico ultracapitalismo canalla.

Desde que El Corte Inglés -sin ser el primero- dio entrada en su capital a inversor extranjero, concretamente a un tal Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thaniy, familiar y ex primer ministro del emirato qatarí, ¡toma del frasco!, no es extraño el día que no aparece sobrevolando la mafia financiera mundial con los pretextos de sanear las empresas, de ampliar los mercados, de asegurar a los inversores unas rentabilidades que, pasado un tiempo, dueños ya de los consejos de administración, cobran las canonjías que el Estado concede y desaparecen, o se trasladan a paraísos fiscales, o a países que les permitan repetir la jugada, dueños ya de los procesos de producción y de distribución.

El año pasado las compras se centraron en infraestructuras, en negocios inmobiliarios, en entretenimiento, casos de Urbaser -filial de ACS-, RCD Español, o los vuelos rasantes del magnate Wang Jianlin, presidente del grupo Dalian Wanda. Si a esto se le va añadiendo que un consorcio chino de fabricación de aeronaves, China Aviation Industry Corporation, (AVIC), ha anunciado la compra de Aritex, firma tecnológica de la española Comsa, por 167 millones, queda claro que este sector de la industria aeronáutica también le interesa a China y que su estrategia siempre es la misma: exportar maritatas a bajo precio; introducirse en países al borde del colapso; comprar materias primas a precios de miseria; copar sectores -como el de la alimentación- y así acceder a las cadenas de suministro en otros países de mayor índice de consumo, vampirizando su tecnología, produciendo más barato y con ello financiarse para exportar masivamente a todo el mundo sin los costos que esos países asaltados soportan, gracias a que los chinos tratan a sus trabajadores como esclavos.

El caso es que empresas españolas, con tal de aumentar sus ventas, están cada vez más expuestas a que un día cualquiera los chinos den un tropezón de tal magnitud que lo de Lehman Brothers resultará un estornudo. Pero, tranquilo Jordi, nuestros genios políticos permiten (¿%?) que las empresas chinas sigan comprando compañías industriales, de distribución, de infraestructuras, medioambientales, tecnológicas privadas, o mejor públicas porque estas últimas aquí nunca han sido rentables.

Lo cierto es que hay sectores, como el del ocio, que están abocados a caer en las redes chinas cuya atención se centra en las cadenas hoteleras, cine, centros comerciales y, por encima de todo, fútbol. Cada vez hay más equipos españoles con publicidad china en sus camisetas y juegan en horarios compatibles con China.

A todo esto se le llamó hace años colonización, que fue la forma piadosa de disimular el esclavismo.