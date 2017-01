En Cuba se utilizan mucho los coches tirados por un caballo como medio de transporte, sobre todo en pequeñas poblaciones y áreas rurales. Pues bien, iba hace unos días por una carretera cuando vi que el caballo de uno de esos coches resbaló y cayó. Inmediatamente se puso en pie y siguió trotando. El amigo cubano que me acompañaba, al ver la rapidez con la que el animal se levantó en vez de quedarse descansando en el suelo, exclamó: "¡Tiene vergüenza!".

Como el caballo también nosotros necesitamos la vergüenza que nos ponga en pie cuando caigamos. ¡Porque de caer nadie se libra! Lo importante es no quedarse tirado en el piso, no sentirse derrotado si las circunstancias han podido más que uno. "El hombre que se levanta aún es más grande que el que no ha caído", decía Concepción Arenal.

En nuestra sociedad, y en nuestro sistema educativo, se valoran los éxitos y se penalizan los fracasos. Y no debería ser así. Hay que asumir riesgos y tomar decisiones; y más vale equivocarse que no intentar nada. Pedro Arrupe, superior general de los Jesuitas, decía: "No queremos defender nuestras equivocaciones, pero tampoco cometer la mayor de todas: la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos".

Hay una frase de Anatole France que me gusta mucho: "La oscuridad nos envuelve a todos, pero mientras el sabio tropieza con la pared, el ignorante está tranquilo en el centro de la estancia". El que busca el interruptor de la luz en la pared puede tropezar y herirse… ¡pero solo así acabará con la oscuridad!

Esta columna es hoy una sucesión de frases ajenas que he hecho mías. Ahí va otra más, ésta de Matt Biondi : "Hay demasiado énfasis en el éxito y en el fracaso y muy poco en cómo la persona progresa a través del esfuerzo". Es bueno lograr éxitos y seguro que algunos conseguiremos en nuestra vida pero más importante que el resultado es nuestro ánimo para intentar lograr algo bueno. "¡Atreveos, solo así se progresa!", decía Víctor Hugo.